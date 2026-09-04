Erzurum-Artvin kara yolunda panelvan şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı
Erzurum-Artvin kara yolunun Akbaba mevkisinde Necip Yaylı'nın kullandığı panelvan şarampole devrildi. Kazada yaralanan Yaylı ve Kerim Çakmak, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Erzurum- Artvin kara yolunda şarampole devrilen panelvandaki 2 kişi yaralandı.
Necip Yaylı'nın (55) kullandığı panelvan, Akbaba mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Yaylı ile Kerim Çakmak (57), itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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