Erzurum-Artvin Karayolu Aydınlatıldı - Son Dakika
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Erzurum-Artvin Karayolu Aydınlatıldı

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Uzundere'deki karayolu, beyaz LED ışıklarla aydınlatılarak modern bir görünüme kavuştu.

19.01.2025 12:40
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Erzurum - Artvin karayolu ışıl ışıl aydınlandı

ERZURUM - Uzundere ilçesinden geçen Erzurum-Artvin karayolu, yepyeni beyaz LED ışıklarıyla aydınlatılarak modern ve estetik bir görünüme kavuştu. ÇTK Enerji koordinasyonunda yürütülen proje, yaz aylarında yenilenen yolun ışıklandırma eksikliğini gidermek amacıyla hayata geçirildi.

Yaklaşık 3,5 kilometrelik bir alanı kapsayan çalışmalar, hem sürücülerin güvenliğini artırmayı hem de bölgeye görsel bir zenginlik katmayı hedefledi. Kısa sürede tamamlanan projeyle karayolu adeta beyaz bir örtüyle kaplanmış gibi görünüyor.

Türkiye'nin sakin şehir unvanına sahip nadir ilçelerinden biri olan Uzundere, bu projeyle bir kez daha farkını ortaya koydu. Bölgede yaşayan halk ve yoldan geçen sürücüler, yeni ışıklandırmanın konfor ve estetik açısından önemli bir kazanım olduğunu ifade etti.

Erzurum-Artvin Karayolu Aydınlatıldı
Kaynak: İHA

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