Erzurum Aziziye'de Termal Turizm Atağı - Son Dakika
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Erzurum Aziziye'de Termal Turizm Atağı

Erzurum Aziziye\'de Termal Turizm Atağı

Aziziye, özel havuzlar ve apart otel ile termal turizmde çekim merkezi olmayı amaçlıyor.

13.02.2025 16:47
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Erzurum'da termal kaynaklara sahip Aziziye ilçesi, özel aile havuzlar ve otelin tamamlanmasıyla termal turizme çeşitlilik kazanarak çekim merkezi olmayı hedefliyor.

Aziziye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından projelendirilen VIP Aile Havuzları ve Apart Otel'de çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Çeşitli büyüklükte 6 özel havuz ve üst katlarında 10 ahşap apartın bulunduğu otel kompleksinde çalışmaların bir kaç ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, termal tesislerdeki hizmet çeşitliliğine yenilerini eklemeye devam ettiklerini belirtti.

Kaplıca, aile kabinleri ve bungalov evlerin ardından VIP havuzların ve ahşap apart otelin halkın hizmetinde olacağını anlatan Akpunar, "Yapımı devam eden kompleks içerisinde çeşitli büyüklüklerde VIP termal havuzlar bulunuyor. Yeni tesisimizde 6 özel havuzumuz bulunuyor. Çeşitli büyüklüklerdeki bu havuzlar ailelere özel olarak kullanılabileceği gibi düğün, nişan, spor gibi çeşitli etkinliklere özel olarak da kiralanabilecek. Havuzlarımızın üst katlarında ise ahşap mimarisiyle apart odalarımız bulunacak." ifadelerini kullandı.

Akpunar, hedeflerinden bahsederek, şunları kaydetti:

"Aziziye'yi termal turizm alanında çekim merkezi haline getirmeyi amaçlayan atılımlara devam edeceğiz. İlçemizin sahip olduğu termal potansiyel üzerinden sağlık, turizm ve otelcilik hamlelerimiz olacak. Hayata geçireceğimiz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezimiz, bu açıdan önemli bir işlev üstlenecek. Hedeflerimiz arasında ilçemize turistik bir termal otel kazandırmak da var. Kısacası ilçemiz adına çok büyük bir nimet olarak gördüğümüz termal üzerinden Aziziye'mizi ülkemizin sağlık ve turizm merkezine dönüştürmeyi amaçlıyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum Aziziye'de Termal Turizm Atağı - Son Dakika

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