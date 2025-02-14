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Erzurum büyükbaş hayvan sayısı ile Türkiye'de üçüncü sırada yer alıyor

ERZURUM - Erzurum'un 709 bin büyükbaş, 861 bin küçükbaş hayvan varlığı, 921 bon süt üretimi ve 8 bin ton et üretimi ile Türkiye'nin hayvansal üretimde üçüncü sırada yer aldığı belirtildi.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, düzenlediği basın toplantısında bakanlık olarak 2024 yılında tarım ve hayvancılık konusunda bölgede yapılan yatırımları değerlendirdi.

Müceldili Konağı'nda düzenlenen toplantıda konuşan İl Müdürü Alpaslan Kenger, Erzurum'un ortalama yükseltisi 2 bin metreyi aşan dünyanın en yüksekte kurulmuş, en büyük şehirlerinden biri olduğunu belirterek, "Türkiye'nin en büyük dördüncü ilidir. 9 ile komşuluğu ile en çok komşusu olan iller arasındadır. Türkiye'nin en çok güneş gören illerinden bir olmasına rağmen, en soğuk illerindendir. Erzurum İli; 20 ilçe, bin 188 mahalleden oluşmaktadır. Tek başına Türkiye'deki mera alanlarının yüzde 12'sine ve su potansiyelinin yüzde 10'una sahiptir. Barındırdığı jeotermal kaynaklar ile turizm ve sağlık alanlarında olduğu kadar, seracılık ve tarımsal faaliyetler açısından da önemli bir potansiyele sahiptir" dedi.

Erzurum'un 749 bin 993 nüfusu ve 20 ilçesiyle Türkiye'de en az nüfusa sahip olan büyükşehir belediyesi olduğunu ifade ederek, "Sürekli göç verme eğilimindeki ilimiz için, kırsal yaşamı güçlendirici projeler önem arz etmektedir. 39 bin bitkisel, 39 bin hayvancılık işletmesi olmak üzere toplamda 65 binin üzerinde işletme varlığı ile Erzurum da tarım vazgeçilemez sosyal bir gerçekliktir. İl merkezi hariç ilçelerde hane başına 0,6 tarımsal işletme düşmektedir. İlimiz 60 adet coğrafi işaretli ürün ile ülkemizde 3. sırada olup bunların tamamı ya doğrudan tarımsal ürün ya da tarımsal konularla ilişkilidir" diye konuştu.

Büyükbaş hayvan varlığı bakımından Erzurum'un ülke genelinde üçüncü sırada yer aldığını belirten Alpaslan Kenger, yapılan çalışmaları şöyle aktardı;

"Hayvan hastalık ve zararlılarıyla mücadele kapsamında 2024 yılında ilimizde; 3,1 milyon doz aşılama, 361 hastalık çıkışı, 277 hastalık sönüşü yapılmıştır. Şap aşısına karşı uygulanan etkin aşılama ve mücadele çalışması ile 2023'te 30 olan şap hastalığı çıkış sayısı 2024'te 3'e indirilmiştir. 1 adet sönüşü yapılmamış vaka kalmıştır.

Erzurum'da 2024 yılında 230 bin büyükbaş, 330 bin küçükbaş olmak üzere toplamda 560 bin hayvan küpelenerek kayıt altına alınmıştır, bu sayı ülke ekonomisine büyük bir katkıdır.

Erzurum'da 2024 yılında 98 bin büyükbaş, 255 bin küçükbaş olmak üzere toplamda 353 bin hayvan il dışına sevk edilmiştir. Besilik materyal açısından Türkiye'yi besleyen illerin başında gelmektedir."

Veteriner yol kontrol ve denetim istasyonu noktasının ilk olarak Erzurum'da faaliyete başladığını ve 2024 yıl sonu itibari ile 7 bin 311 araçta 257 bin baş hayvan kontrol işlemi yapıldığın anlatan Alpaslan Kenger, açıklamasını şöyle sürdürdü; "271 araç ve 2.318 baş belgesiz hayvana toplam 12 milyon 620 bin 833 TL idari ceza uygulanmıştır.

İlimiz hayvancılığının ana unsuru olan meralarımızı güçlendirmek için; 32 mahallede 80 bin dekar alanda tespit, 75 mahallede 880 bin dekar alanda tahsis çalışması yapılmıştır. 2024 yılında ilk defa vasfı bozulmuş 2.500 rakımlı merada 1.500 adet tuz çalışı dikimi yapılmıştır. Son 20 yılda Meraların Islah ve Amenajmanı bakımından 1.024.369 dekar alanın tespiti tamamlanmış 129.515 dekarında 2.478,54 ton gübreleme, 1.293 sıvat, 22 yatak yeri, 18 hayvan gölgeliği ile kaba yem açığını kapatmak için 123 ton yem bitkisi tohumu dağıtılarak meralarımızda üretimin devamlılığı sağlanmıştır"

Erzurum'un 2.100 arıcılık işletmesi 136 bin kovan sayısı ile ülkemiz arıcılığında önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Alpaslan Kenger, daha sonra şunları kaydetti;

"İl dışından gelen 1.600 işletme ve 200 bin kovan ile (toplam 350 bin) kendi varlığının iki katını üretim döneminde bünyesinde barındırmaktadır. Ana Arı üretimini yaygınlaştırmak için Bakanlık onaylı kurs açılarak 17 arıcı sertifikalandırıldı. Bakanlığımızca desteklenen proje ile 1 Milyon TL hibeli 12 yetiştiriciye 600 ana arı üretim kovanı, 24 adet damızlık arı kolonisi üretim materyalleri verildi. Bakanlığımızın katkıları ile buzağı ölümlerine karşı 119.370 TL' lik malzeme desteği (Biberon, Buzağı Battaniyesi, 50' şer adet Göbek Klipsi, Dezenfektan ) sağladık. Bakanlığımız ve Valiliğimizin katkıları ile sütün soğuk zincirle sanayiye aktarılması için 3 milyon TL' lik 6 ünite Süt Soğutma Tankı 2 Tonluk (Konteyner vb.) makine ekipman desteği sağlandı. Erzurum' un 472 bin hektar tarım alanın, % 89' u işlenmektedir. İşlenen Tarım alanın % 70' i ÇKS sistemine kayıtlıdır. 39 binin üzerinde bitkisel üretim yapan işletme bulunmaktadır. İlimiz 15 milyon da mera alanıyla mera varlığı bakımından ülkemizde ilk sıralarda yer almaktadır. Bitkisel üretim genel anlamda yem bitkileri ve hububat grubu ile hayvancılığı destekleyecek yapıdadır. Bakanlığımızca desteklenen proje ile seracılığı geliştirmek için 10 ilçede 1,6 milyon TL' lik, 50 dekar alanı 16 ton sera naylonu ile buluşturduk. Bakanlığımızca desteklenen proje ile İYİ Tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak için 5 ilçede 217 bin TL' lik, 1.350 kg katı ve 100 litre sıvı gübre, 750 adet tuzak dağıtıldı. Bakanlığımızca desteklenen proje ile Coğrafi İşaretli İspir Fasulyesinin Geliştirilmesi için 180 çiftçiye 140 bin TL' lik, 400 litre organik sıvı gübre dağıtıldı. Valiliğimizin desteği ile farklı uygulamaları desteklemek için 2 ilçede 50 bin TL' lik 20 bin çilek fidesi dağıtıldı."

7/24 hizmet veren Alo 174 Gıda Hattına yıl içerisinde 520 adet başvuru yapıldığını ve işlem yapıldığını söyleyen Alpaslan Kenger, "Gıda kaynaklı 22 adet vaka/salgına müdahale edilmiş olup, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında 823 adet işletme kayıt belgesi, 21 adet onay/şartlı onay belgesi 303 adet TAPDK belgesi verilmiştir. Üreticilerimize ödenen destekleme miktarı 002 yılında 57 milyon TL iken bu miktar 2023 yılında yaklaşık 16 kat artarak yaklaşık 940 milyon TL olmuştur. 2024 yılında işlemleri devam eden çalışmalar ile 1 milyarın üzerinde bir destek verilmesi beklenmektedir. Son 22 yılda 4,5 milyar TL üzerinde Erzurum çiftçisine doğrudan destek verildi" şeklinde konuştu.