Erzurum'da 1001 Hatim Duası - Son Dakika
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Erzurum'da 1001 Hatim Duası

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Erzurum'da 1001 hatim geleneği 17 Ocak 2025'te Ulu Cami'de dua ile taçlandırılacak.

16.01.2025 10:14
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Erzurum'da 1001 hatim geleneği dua ile taçlandırılacak

1001 Hatimlerin duası 17 Ocak 2025'te Ulu Cami'de okunacak

ERZURUM - Şehrin afet ve beladan korunması için 16. yüzyılda Pir Ali Baba tarafından başlatılan 1001 hatim geleneği, asırlardır Erzurum'da coşkuyla yaşatılıyor. 17 Ocak 2025 günü Ulu Cami'de, okunan hatimlerin duası yapılacak.

Erzurum'da halkın sabah namazından önce asırlık camilerde bir araya gelerek başladığı ve gün içinde devam ettirdiği Kur'an-ı Kerim okuma geleneği, vatandaşların ev ve iş yerlerinde de katkı sunmasıyla yaklaşık bir ay boyunca şehirde ikinci bir Ramazan havası estiriyor. Bir ay süren ve 17 Ocak 2025 tarihi itibariyle de yapılacak dua ile tamamlanacak olan 1001 hatim geleneği 1500'lü yıllarda yaşamış olan Pirali Baba Hazretleri'nin başlattığını ifade eden Erzurum Müftüsü Dr. Rüstem Can, "O alim, abid ve fazıl bir insan. Bu geleneği başlatırken hedefi başta Erzurumumuz olmak üzere bu cennet vatanımız her türlü maddi manevi sıkıntılardan, hastalıklardan, savaşlardan korunmasıydı. Mevlamızın bir anlamda manevi korumasını elimize alalım. Bu niyetle başlamış. Yaklaşık 500 yıldan beri de Dadaşlar diyarı Erzurumumuzda bu güzel gelenek devam ediyor. Bu sene Aralık ayının 13'ünde başladık. İnşallah bu önümüzdeki Cuma günü, ayın 17'si itibariyle de 1001 hatmimizin duasını yapacağız" dedi.

"Kur'an aşığı bir şehir"

Erzurum Müftüsü Dr. Rüstem Can, Erzurum'da 1001 hatimle daha da güzelleşen günlerin ve anların farklı bir iklime sahip olduğunu vurgulayarak, "Keşke bu güzelliği, bu cennet vatanımızdaki bütün kardeşlerimiz görebilse. Mevlamız İbrahim Suresi'nin son ayetinde buyurur ya; "Bu Kur'an insanlar için bir mektuptur, tebliğdir, bildiridir. Bu mektubu Erzurum'da işte bütün camilerimizde okunuyor ama Ayaz Paşa Camimizde sabah üç buçukta başlayıp sabah namazının akabinde işte İhmal Camisinde her gün akşam yatsı arasında diğer camilerimizde de Allah kelamı doya doya okunuyor. Allah'ın kelamının bizler açısından ne anlama geldiğini, olmazsa olmazımız olduğunu Erzurum'daki halkımız, cemaatimiz çok iyi biliyor. Bundan dolayı da Erzurum halkı elhamdülillah Kur'an aşığı, Kur'an okunduğu, yerde anlatıldığı yerde biten, orayı bereketlendiren, bereketlendiren çok güzel bir ortam var" diye konuştu.

Okunan tüm hatimlerin duasının Erzurum Ulu Cami'de yapılacak iki ayrı programla yapılacağını ifade eden Müftü Can, sözlerini şöyle sürdürdü, "Cuma günü inşallah sabahleyin Ulu Camimizde saat 9'da başlayacak programımız. Tilavet secdeleri de okunacak. Arasında o güzel sesleriyle hafızlarımız, aşırıları okuyacaklar. Akabinde de inşallah Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Doçent Doktor Burhan İşleyen hocamızın konuşmasını dinleyeceğiz ve akabinde de inşallah yapılan hatimlerin komple Erzurum geneli, Türkiye genelinde okunan hatimlerin hepsinin duasını yapmak suretiyle cuma namazına geçeceğiz inşallah. Hanımlar için de inşallah cumartesi günü. Ayın 18'inde yine Ulu Cami'de sabah dokuzda başlayacak. O da öğle namazı itibariyle bitmiş olacak. Gerek erkeklere gerekse bayanlara sesleniyorum. Bu ziyafeti Kur'an ziyafetini, dua ziyafetini kaçırmasınlar.

Üç ayların bereket ayları olduğun ifade eden Müftü Dr. Rüstem Can," Tam bir bereket mevsimi bizim açımızdan. Mevlamızın muhabbetini daha fazla elde etme mevsimidir. Peygamber efendimizin o güzel duasıyla, ' Allah'ım Recep ve Şaban ayını hakkımızda mübarek eyle. Bizleri Ramazan ayına ulaştır.' Bir anlamda Ramazanı Şerifin bir provasu gibi oluyor. Elhamdülillah gerek bin bir hatimle gerek bu arada Kur'an-ı Kerim'i okuyarak, anlamaya çalışarak ki, sadece burada biz Kur'an-ı Kerim okumuyoruz. Aralarda hocalarımız okuduğumuz surelerden, ayetlerden, açıklamalar yapmak suretiyle camiye gelen cemaatimizle bilgilendiriyorlar."

Erzurum\'da 1001 Hatim Duası
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da 1001 Hatim Duası - Son Dakika

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