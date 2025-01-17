Erzurum'da 1001 Hatim Duası Yapıldı - Son Dakika
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Erzurum'da 1001 Hatim Duası Yapıldı

Erzurum\'da 1001 Hatim Duası Yapıldı

Pir Ali Baba'nın başlattığı 500 yıllık gelenek kapsamında, 1001 Hatim'in duası Erzurum'da düzenlendi.

17.01.2025 14:46
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Erzurum'da İslam alimi Pir Ali Baba'nın başlattığı ve yaklaşık 500 yıldır sürdürülen "1001 Hatim"in duası yapıldı.

Kentin afet ve beladan korunması için 16'ncı yüzyılda İslam alimi Pir Ali Baba'nın başlattığı gelenek, asırlardır Erzurum'da büyük bir coşkuyla yaşatılıyor.

Halkın sabah namazından önce camilerde bir araya gelerek başladığı ve gün içinde devam ettirdiği Kur'an-ı Kerim okuma geleneği, vatandaşların ev ve iş yerlerinde de katkı sunmasıyla yaklaşık bir ay sürdü.

Erzurum'un yanı sıra Türkiye'nin dört bir tarafından ve yurt dışından çok sayıda katılımcının hatimlerle destek verdiği geleneğin son duası için tarihi Ulu Cami'de program düzenlendi.

Merkezi sistem sayesinde cuma namazı öncesi ildeki tüm camilerin hoparlörlerinden yayınlanan programda, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen namaz öncesi sohbet verdi.

Vali Mustafa Çiftçi Kur'an okudu

Programda, hafızlardan oluşan koro ilahi söyledi, Vali Mustafa Çiftçi ile hafızlar Kur'an-ı Kerim okudu.

İl Müftüsü Rüstem Can, kürsüye çıkarak 13 Aralık'ta başlayan ve bugün biten "1001 Hatim" kapsamında okunan 76 bin 353 hatmin duasını yaptı.

Müftü Can, ayrıca vatanın, milletin birlik ve beraberliği, günahların affı, memleketin selameti ve Filistin halkı için dua etti.

Bazı vatandaşların gözyaşı döktüğü program, cuma namazının kılınmasıyla tamamlandı.

Programa, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, din görevlileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da 1001 Hatim Duası Yapıldı - Son Dakika

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