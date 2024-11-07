Erzurum'da 38 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Erzurum'da ekim ayında yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 38 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ekim ayı içinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.
Jandarma, çalışmalarında 38 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı.
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