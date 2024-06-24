Erzurum'da aracın üzerinden geçen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Erzurum'da aracın üzerinden geçen çocuk hayatını kaybetti

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Erzurum'da bir sitenin garajından çıkan araç, yol üzerinde oturan 5 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti. Küçük çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

24.06.2024 22:09  Güncelleme: 23:00
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Erzurum'da bir aracın üzerinden geçtiği 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Erzurum'da aracın üzerinden geçen çocuk hayatını kaybetti

ARAÇ KÜÇÜK ÇOCUĞUN ÜZERİNDEN GEÇTİ

T.D. (66) idaresindeki 07 ERZ 78 plakalı suv tipi araç, Rabiana Mahallesi'nde bir sitenin garajından çıktıktan sonra yokuş bitiminde yol üzerinde oturan A.C'nin (5) üzerinden geçti. A.C'nin yanında bulunan bir çocuk da aralarındaki mesafe dolayısıyla aracın altında kalmaktan kurtuldu.

Erzurum'da aracın üzerinden geçen çocuk hayatını kaybetti

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. A.C'nin cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Erzurum'da aracın üzerinden geçen çocuk hayatını kaybetti

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar da olay yerine gelip ekiplerden bilgi aldı, çocuğun yakınlarını teselli etti. Öte yandan olay anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Erzurum\'da aracın üzerinden geçen çocuk hayatını kaybetti
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da aracın üzerinden geçen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mesko Aljovic: Ben bu haberleri okumak istemiyorum.. :(( Zavallı yavrucak.. Ya ailesi için ne demeli,dünyanın en zor sınavı bu :(( 30 2 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: "Aracın üzerinden geçtiği çocuk hayatını kaybetti" diye düzeltirseniz anlam bozukluğu giderilmiş olur. Sizin başlığa göre çocuk aracın üzerine çıkmış oluyor. 31 0 Yanıtla
  • Yakup Becerikli: başlığa bak 19 0 Yanıtla
  • Mustafa gültekin: Başlığa göre arabanın hayatını kaybetmesi gerekiyor. 14 0 Yanıtla
  • ali öztürk: Allah rahmet eylesin ailesine sabırlar versin. gerçekten çok zor (Çocuk aracın üzerinden geçmemiş, nasıl bir Türkçe bu ? ) 2 0 Yanıtla

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