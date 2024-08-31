Erzurum\'da Polis Ekipleri Asayiş ve Trafik Denetimi Yaptı

Güncel

Erzurum'da polis ekipleri, kent genelinde karadan ve havadan asayiş ve trafik denetimi yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, kent genelinde asayiş ve trafik tedbirleri kapsamında özellikle düğün konvoylarına yönelik denetimlerini arttırdı.

"Huzurum Erzurum" mottosuyla 23 noktada yaklaşık 100 polisle yapılan denetimlerde, dron ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile tespit yapıldı. Trafik kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uyguladı.

Ekipler, megafonla düğün konvoylarındaki sürücü ve vatandaşlara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulunup, evlenen çiftlere de mutluluk diledi.