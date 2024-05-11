Erzurum'da "Aşıklık Geleneği" konulu söyleşi düzenlendi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Öğretmen Akademilerince Temelli Aşıklar Kıraathanesi'nde düzenlenen programda Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Tahsin Sümbüllü, "Aşıklık Geleneği"ni anlattı.
Halk ozanlarından Aşık İhsan Yavuzer ve Aşık Sıtkı Eminoğlu bağlama çalıp, çeşitli türkülerle şiirler seslendirdi.
Program sonrasında Vali Mustafa Çiftçi ve İl Milli Eğitim Müdürü Yakup halk ozanlarına plaket verip, hatıra fotoğrafı çektirdi.
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