Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Öğrencileri Filistin'e Destek Verdi - Son Dakika
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Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Öğrencileri Filistin'e Destek Verdi

Erzurum\'da Atatürk Üniversitesi Öğrencileri Filistin\'e Destek Verdi

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi öğrencileri, ABD'deki üniversitelerde düzenlenen Filistin eylemlerine 2 dilde okunan basın bildirisiyle destek verdi. Öğrenciler, basın bildirisiyle Filistin'deki soykırıma dikkat çekerek, uluslararası örgütlerin sessiz kalmasını eleştirdi. Ayrıca, Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyüş gerçekleştirildi ve kermes satışları yapıldı.

02.05.2024 14:10
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Erzurum'da Atatürk Üniversitesi öğrencileri, ABD'deki üniversitelerde düzenlenen Filistin eylemlerine 2 dilde okunan basın bildirisiyle destek verdi.

Üniversite kampüsünde bir araya gelen öğrenciler adına basın bildirisini, Genç Vizyon Kulübü Başkanı Oğuzhan Öztürk, Türkçe, Kulüp Başkan Yardımcısı Zehra Fırat ise İngilizce okudu.

Oğuzhan Öztürk, 1948 yılından bugüne milyonlarca masum Filistinlinin öldürüldüğünü ve 7 Ekim 2023 itibarıyla insanlığın utanç tablosu olarak değerlendireceği bir soykırım halini aldığını ifade etti.

Gazze'nin İsrail tarafından soykırıma uğradığını ifade eden Öztürk, uluslararası örgütlerin ise yaşananlara karşı sessiz kaldığına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yaşananların uluslararası platformlara taşındığını ve dünyanın birçok yerinde protestoların başladığına işaret eden Öztürk, "Gazzelilerin çığlıklarına kulak veren ABD'nin George Washington Üniversitesi öğrencilerinin yanında olduğumuzu belirtiyor, 81 ilimizde bulunan bütün üniversiteli kardeşlerimizi ve akademisyenlerimizi İsrail barbarlığına karşı durmaya, Gazzeli kardeşlerimizin yanında olmaya ve SAYSTOP eylemlerimize ses vermeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenciler, tekbirler getirerek, Türkçe ve İngilizce İsrail aleyhine sloganlar attı.

Öğrenciler, daha sonra ellerinde Türk ve Filistin bayrakları, pankartlar ve dövizlerle yürüyüş gerçekleştirdi.

Üniversite kampus alanında ayrıca bazı ağaçlara Filistin bayrakları asılarak, boykot çağrısında bulunuldu. Üniversitelilerin bir araya geldikleri alanda Filistin için kermes satışları da yapıldı, dünyaca ünlü resimler ise Gazze'de yaşananlara uyarlanarak sergilendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Öğrencileri Filistin'e Destek Verdi - Son Dakika

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