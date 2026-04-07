Erzurum'da Bahar Karla Karşılandı

Erzurum'da baharda kar yağışı etkili oldu.
Kışın uzun ve çetin geçtiği Erzurum'da sabah saatlerinde kar yağdı.
Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, kapalı otobüs duraklarında bir süre yağışın dinmesini bekledi.
Bahara rağmen yüksek kesimlerin karla kaplandığı kentte kar yağışı etkisini sürdürüyor.
