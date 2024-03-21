Erzurum'daki Yakutiye Belediyesi, ilçede Liselere Giriş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavlarına (YKS) hazırlık yapan 5 bin öğrencinin sınav harç paralarını karşılayacaklarını bildirdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede öğrenim gören öğrenciler için Yakutiye Belediyesi ve Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzaladı.
Protokol kapsamında 2024 yılında mart, nisan ve Mayıs aylarında yapılacak 8. sınıf LGS sınavları ile 12. sınıf YKS sınavlarına katılacak öğrencilerin sınav ücretlerinin Yakutiye Belediyesi tarafından karşılanması kararlaştırıldı.
Belediye Başkanı Mahmut Uçar ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu tarafından imzalanan protokolle, ilçedeki okulların tamamında eğitim gören 5 bin öğrencinin 3 oturum halinde gireceği sınavın giriş ücretinin tamamı ve sınavın lojistik desteği belediye tarafından karşılanacak.
Sınavlara girecek tüm öğrencilere başarı dileklerinde bulunan Uçar, "Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize ve eğitime olan desteğimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de sürdüreceğimizi belirtiyor, sınava girecek olan tüm öğrenci kardeşlerimize şimdiden başarılar diliyor. Ailelerine ve onlara eğitim veren öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Gazioğlu da öğrencilere desteklerinden dolayı Yakutiye Belediyesine teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › Erzurum'da Belediye, Öğrencilerin Sınav Harçlarını Karşılayacak - Son Dakika
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