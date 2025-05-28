Erzurum'da "Binalarda Enerji Verimliliği Bölgesel Eğitimleri" semineri düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erzurum'da "Binalarda Enerji Verimliliği Bölgesel Eğitimleri" semineri düzenlendi

Erzurum\'da "Binalarda Enerji Verimliliği Bölgesel Eğitimleri" semineri düzenlendi
28.05.2025 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ile Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) işbirliğiyle "Binalarda Enerji Verimliliği Bölgesel Eğitimleri" semineri düzenlendi.

Erzurum'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ile Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) işbirliğiyle "Binalarda Enerji Verimliliği Bölgesel Eğitimleri" semineri düzenlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan, Palandöken Dağı'ndaki bir otelde düzenlenen seminerin açılışında yaptığı konuşmada, son 10 yılda dünyanın ihtiyacı olan enerjinin yüzde 15 oranında büyüdüğünü ve enerji üretiminin yanı sıra tasarruf ederek de sürece katkıda bulunulması gerektiğini vurguladı.

Bakanlık olarak bu konuda çalışmalar yaptıklarını anlatan Aslan, şöyle konuştu:

"Ulusal Yeşil Sertifika Yönetmeliğimizi (YeS-TR) güncelledik. Yeni sistemle yapılan binalar, geleneksel yapılara göre yüzde 30 daha verimli kaynak sağlıyor. Üstelik kaynak kullanımının maliyetini de 3 ila 5 yıl gibi kısa sürede geri kazandırıyoruz. İmar mevzuatında yaptığımız düzenleme ile 2026 yılından itibaren 10 bin metrekare ve üzeri kamu binalarında YeS-TR sertifikası alma koşulunu zorunlu tuttuk. Böylece her yıl ortalama 450-500 kamu binası artık yeşil bina olarak tasarlanacak. 600 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu sağlayacağımız, 100 bin ton sera gazı azaltımı ve 20 bin metreküp de su tasarrufu sağlayacağımızı hesaplamalar bize gösterdi. Sadece üreterek değil, dikkat ederek tasarruf ederek bir baraj gibi enerji kazanımı sağlıyoruz."

"Her yıl 200 ton kağıt israfının önüne geçilecek"

Aslan, kazanılan 600 milyon kilovatsaat tasarrufun, Erzurum'daki 36 enerji santralinin 3 aylık üretimine eşdeğer bir miktar olduğunu dile getirdi.

Müteahhitlik sisteminde de bir değişikliğe gidildiğini aktaran Aslan, "YeS-TR'nin uluslararası versiyonunu oluşturmak üzere üniversitelerimizle işbirliği başlattık. Yapılarda 2 boyutlu, sonrasında 3 boyutlu BIM tabanlı projelere geçiyoruz. Bu sayede onay ve ruhsat süreçleri süre olarak ortalama yüzde 30 azalacak ve her yıl 40 milyon sayfa yani 200 ton kağıt israfının da önüne geçilecek." dedi.

Aslan, enerji performansı hesaplamaları için en temel veri olan iklim verilerini de Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile yapılan işbirliği ile güncellediklerini belirterek, meteoroloji istasyonu sayısını 84'ten 730'a çıkardıklarını anlattı.

Su tasarrufu konusunda da önemli çalışmalar yaptıklarını, yeni imar mevzuatıyla belirli büyüklükteki binalarda yağmur suyu ve gri su kullanımının zorunlu hale getirildiğine işaret eden Aslan, böylece her yıl 10 milyon metreküp su tasarrufu hedeflediklerini söyledi.

Vali Mustafa Çiftçi: "Enerji verimliği ve iklim değişikliği alanında çok önemli adımlar atılıyor"

Vali Mustafa Çiftçi de seminerin önemli olduğuna işaret ederek, "Günümüzde enerji kaynaklarının verimli kullanımı ve sürdürülebilir yaşam alanlarının oluşturulması ekonomik, sosyal ve stratejik zorunluluk haline gelmiştir. Bu noktada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemizde enerji verimliği ve iklim değişikliği alanında çok önemli adımlar atılmaktadır." diye konuştu.

Valilik bünyesinde kurulan Enerji Yönetim Birimi'nin kamu kurumlarının enerji kullanımını analiz edip gerekli iyileşmeyi koordine ettiğini ifade eden Çiftçi, özel sektör ve vatandaşların da bu sürece katkı sağlamasını istedi.

İZODER Başkanı Emrullah Eruslu da Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ile önemli çalışmalar yaptıklarından bahsetti.

Vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve 12 ilin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürleri ile teknik personeller, mühendis ve mimarların katıldığı programda, binalarda enerji verimliliği ile ilgili yapılan yasal düzenlemeler, standartlar ve güncellenen uygulamalar, ısı yalıtımı kuralları, yeşil bina sertifikası gibi konular görüşüldü.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, erzurum, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da 'Binalarda Enerji Verimliliği Bölgesel Eğitimleri' semineri düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esad rejiminin işkencecisi Fahad A, Almanya’da gözaltına alındı Esad rejiminin işkencecisi Fahad A, Almanya'da gözaltına alındı
Rusya’dan gözdağı gibi tatbikat Baltık Denizi’nde sular ısınıyor Rusya'dan gözdağı gibi tatbikat! Baltık Denizi'nde sular ısınıyor
Samsunspor yönetiminden öğrenci taraftarlarına müjdeli haber Samsunspor yönetiminden öğrenci taraftarlarına müjdeli haber
Trump Media, Bitcoin hazinesi oluşturmak için 2,5 milyar dolar toplayacak Trump Media, Bitcoin hazinesi oluşturmak için 2,5 milyar dolar toplayacak
Yatırımcılar Papara’dan paralarını alabilecek mi MB’den açıklama var Yatırımcılar Papara'dan paralarını alabilecek mi? MB'den açıklama var
ABD’den korona aşısıyla ilgili çarpıcı karar: Sağlıklı çocuklara ve hamilelere önerilmeyecek ABD'den korona aşısıyla ilgili çarpıcı karar: Sağlıklı çocuklara ve hamilelere önerilmeyecek
Rusya: Ukrayna’ya sağlanan silahlarda menzil kısıtlamasının kalkması barış süreciyle uyumsuz Rusya: Ukrayna'ya sağlanan silahlarda menzil kısıtlamasının kalkması barış süreciyle uyumsuz
Berberde tıraş oluyordu, ağabeyi ensesinden vurarak öldürdü Berberde tıraş oluyordu, ağabeyi ensesinden vurarak öldürdü
Galatasaray’ın yıldızı 3 yıl sonra milli takıma çağrıldı Galatasaray'ın yıldızı 3 yıl sonra milli takıma çağrıldı
Eşini ütüyle öldüren adamdan skandal savunma Eşini ütüyle öldüren adamdan skandal savunma
Melih Mahmutoğlu’ndan üstü açık otobüste Galatasaray’a gönderme Melih Mahmutoğlu'ndan üstü açık otobüste Galatasaray'a gönderme

14:19
Okul kantininde Kuran’a büyük saygısızlık Veliler ayağa kalktı
Okul kantininde Kuran'a büyük saygısızlık! Veliler ayağa kalktı
14:10
Banka işlemlerinde yeni kural başlıyor IBAN’la para gönderme tarih oluyor
Banka işlemlerinde yeni kural başlıyor! IBAN'la para gönderme tarih oluyor
13:38
İsrail, Sana Uluslararası Havalimanı’na bomba yağdırdı
İsrail, Sana Uluslararası Havalimanı'na bomba yağdırdı
12:29
İtirafçı olan İmamoğlu’nun ortağı Seyfi Beyaz’ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
İtirafçı olan İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
22:13
Volkan Demirel Fenerbahçe’ye zarar veren ismi açıkladı
Volkan Demirel Fenerbahçe'ye zarar veren ismi açıkladı
22:00
Fenerbahçe Euroleague şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı
Fenerbahçe Euroleague şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı
21:44
Shakhtar Donetsk, Arda Turan’ı resmen açıkladı
Shakhtar Donetsk, Arda Turan'ı resmen açıkladı
21:40
Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman’ı isteyen dünya devini açıkladı
Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı
21:29
Okan Buruk: Mourinho hala ağlamaya devam ediyor
Okan Buruk: Mourinho hala ağlamaya devam ediyor
21:19
Okan Buruk Osimhen konusunda taraftarın içini rahatlatacak haberi verdi
Okan Buruk Osimhen konusunda taraftarın içini rahatlatacak haberi verdi
20:28
İsrail gasp edilen Filistin topraklarında 22 yeni yerleşim birimi kuracak
İsrail gasp edilen Filistin topraklarında 22 yeni yerleşim birimi kuracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2025 15:14:49. #7.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da "Binalarda Enerji Verimliliği Bölgesel Eğitimleri" semineri düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.