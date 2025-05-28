Erzurum\'da "Binalarda Enerji Verimliliği Bölgesel Eğitimleri" semineri düzenlendi

Erzurum'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ile Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) işbirliğiyle "Binalarda Enerji Verimliliği Bölgesel Eğitimleri" semineri düzenlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan, Palandöken Dağı'ndaki bir otelde düzenlenen seminerin açılışında yaptığı konuşmada, son 10 yılda dünyanın ihtiyacı olan enerjinin yüzde 15 oranında büyüdüğünü ve enerji üretiminin yanı sıra tasarruf ederek de sürece katkıda bulunulması gerektiğini vurguladı.

Bakanlık olarak bu konuda çalışmalar yaptıklarını anlatan Aslan, şöyle konuştu:

"Ulusal Yeşil Sertifika Yönetmeliğimizi (YeS-TR) güncelledik. Yeni sistemle yapılan binalar, geleneksel yapılara göre yüzde 30 daha verimli kaynak sağlıyor. Üstelik kaynak kullanımının maliyetini de 3 ila 5 yıl gibi kısa sürede geri kazandırıyoruz. İmar mevzuatında yaptığımız düzenleme ile 2026 yılından itibaren 10 bin metrekare ve üzeri kamu binalarında YeS-TR sertifikası alma koşulunu zorunlu tuttuk. Böylece her yıl ortalama 450-500 kamu binası artık yeşil bina olarak tasarlanacak. 600 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu sağlayacağımız, 100 bin ton sera gazı azaltımı ve 20 bin metreküp de su tasarrufu sağlayacağımızı hesaplamalar bize gösterdi. Sadece üreterek değil, dikkat ederek tasarruf ederek bir baraj gibi enerji kazanımı sağlıyoruz."

"Her yıl 200 ton kağıt israfının önüne geçilecek"

Aslan, kazanılan 600 milyon kilovatsaat tasarrufun, Erzurum'daki 36 enerji santralinin 3 aylık üretimine eşdeğer bir miktar olduğunu dile getirdi.

Müteahhitlik sisteminde de bir değişikliğe gidildiğini aktaran Aslan, "YeS-TR'nin uluslararası versiyonunu oluşturmak üzere üniversitelerimizle işbirliği başlattık. Yapılarda 2 boyutlu, sonrasında 3 boyutlu BIM tabanlı projelere geçiyoruz. Bu sayede onay ve ruhsat süreçleri süre olarak ortalama yüzde 30 azalacak ve her yıl 40 milyon sayfa yani 200 ton kağıt israfının da önüne geçilecek." dedi.

Aslan, enerji performansı hesaplamaları için en temel veri olan iklim verilerini de Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile yapılan işbirliği ile güncellediklerini belirterek, meteoroloji istasyonu sayısını 84'ten 730'a çıkardıklarını anlattı.

Su tasarrufu konusunda da önemli çalışmalar yaptıklarını, yeni imar mevzuatıyla belirli büyüklükteki binalarda yağmur suyu ve gri su kullanımının zorunlu hale getirildiğine işaret eden Aslan, böylece her yıl 10 milyon metreküp su tasarrufu hedeflediklerini söyledi.

Vali Mustafa Çiftçi: "Enerji verimliği ve iklim değişikliği alanında çok önemli adımlar atılıyor"

Vali Mustafa Çiftçi de seminerin önemli olduğuna işaret ederek, "Günümüzde enerji kaynaklarının verimli kullanımı ve sürdürülebilir yaşam alanlarının oluşturulması ekonomik, sosyal ve stratejik zorunluluk haline gelmiştir. Bu noktada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemizde enerji verimliği ve iklim değişikliği alanında çok önemli adımlar atılmaktadır." diye konuştu.

Valilik bünyesinde kurulan Enerji Yönetim Birimi'nin kamu kurumlarının enerji kullanımını analiz edip gerekli iyileşmeyi koordine ettiğini ifade eden Çiftçi, özel sektör ve vatandaşların da bu sürece katkı sağlamasını istedi.

İZODER Başkanı Emrullah Eruslu da Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ile önemli çalışmalar yaptıklarından bahsetti.

Vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve 12 ilin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürleri ile teknik personeller, mühendis ve mimarların katıldığı programda, binalarda enerji verimliliği ile ilgili yapılan yasal düzenlemeler, standartlar ve güncellenen uygulamalar, ısı yalıtımı kuralları, yeşil bina sertifikası gibi konular görüşüldü.