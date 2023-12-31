Erzurum\'da bir kadın apartmandan düşerek hayatını kaybetti

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir apartmanın 4. katındaki daireden düşen kadın hayatını kaybetti.

Büşra Özdemir (26), Kurtuluş Mahallesi Orhangazi Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın 4. katında yer alan annesinin oturduğu dairenin penceresinden düştü.

Kadının düştüğünü gören çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kadın, sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Özdemir, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kadının düşme anı, çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.