Erzurum'da Buz Tutmuş Şelalelere Dağcı Tırmanışı - Son Dakika
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Erzurum'da Buz Tutmuş Şelalelere Dağcı Tırmanışı

Erzurum\'da Buz Tutmuş Şelalelere Dağcı Tırmanışı

Erzurum'un Tortum ve Uzundere ilçelerinde dağcılar, buz tutan şelalelere tırmanarak adrenalin dolu anlar yaşadı. 45 ve 60 metre uzunluklarındaki şelalelere yapılan tırmanışlarla bölgenin doğal güzellikleri keşfedildi.

24.12.2024 15:43  Güncelleme: 15:45
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ERZURUM'un Tortum ve Uzundere ilçelerinde dağcılar Tunç Fındık ile Yıldırım Beyazıt Öztürk, buz tutan şelalelere tırmandı. İki dağcı, adrenalin tutkunlarını kente beklediklerini söyledi.

Bölgede buz tutan şelalelere ulaşmak için zaman zaman karla kaplı arazide yürüyen sporcular, 45 ve 60 metre arasında değişen buz sarkıtlarının yer aldığı 3 farklı rotada tırmanış yaptı. Bu yıl ilk kez düzenledikleri etkinlikte Uzundere ilçesinde 45 metre uzunluktaki Nadir Şelalesi ile 60 metre uzunluktaki Serdarlı Şelalesi'ne tırmanış yapan profesyonel Türk dağcı, dağ rehberi Tunç Fındık ile Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) antrenörü ve dağ rehberi Yıldırım Beyazıt Öztürk heyecan dolu anlar yaşadı. Bölgede bu tür buz tutan 30'ya yakın şelale bulunduğunu söyleyen Tunç Fındık, "Uzundere ve Tortum ilçesinde buz tutan şelalelere tırmanıyoruz. Bölgenin doğal güzelliklerini adeta tırmanarak keşfediyoruz" diye konuştu.

Bu tür buz tutan şelaleleri Erzurum'un dışında başka illerde görmenin mümkün olmadığını söyleyen Yıldırım Beyazıt Öztürk ise "Bu gibi doğal güzelliğe sahip olabilmek için hava sıcaklığı sıfırın altında 10 derece soğuk hem de böyle devasa şelaleler olmalı. Muhteşem bir duygu. Bazen yürüyoruz bezen de kara yolunun yanında olan şelalelere tırmanıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da Buz Tutmuş Şelalelere Dağcı Tırmanışı - Son Dakika

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