Erzurum'da Cami ve Mescitler Ramazan için Temizlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Erzurum'da Cami ve Mescitler Ramazan için Temizlendi

15.02.2026 10:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

376 cami ve mescitte temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı; 10 bin kişiye yardım yapılacak.

ERZURUM'da yaklaşan ramazan ayı öncesi 376 cami ve mescitte ekipler tarafından kapsamlı temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.

Yaklaşan ramazan ayı öncesinde Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerindeki cami ve mescitlerde kapsamlı temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Aziziye ilçesinde 4'ü merkez, 69'u kırsal olmak üzere toplam 73 mahallede bulunan 100, Yakutiye'de 8'i merkez, 36'sı kırsal olmak üzere 44 mahalledeki 190, Palandöken'de ise 5'i merkez, 21'i kırsal toplam 26 mahallede yer alan 86 cami ve mescit temizlik ekipleri tarafından elden geçirildi. Çalışmalar kapsamında ibadethanelerin iç mekanlarıyla birlikte şadırvan, abdesthane ve lavabolar titizlikle dezenfekte edildi. Ayrıca cami bahçelerinde çevre düzenlemesi ve genel temizlik çalışmaları yapıldı.

'İLAÇLAMA ÇALIŞMALARIMIZ HIZLA SÜRÜYOR'

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, cami ve mescit temizliğinin her yıl ramazan öncesinde yapıldığını belirterek, "2026 yılı ramazan ayı hazırlıklarımız kapsamında vatandaşlarımızın daha temiz ve steril bir ortamda ibadetlerini yapabilmeleri için ilçemizde tüm cami ve mescitlerde halı yıkama, genel temizlik, dezenfeksiyon ve ihtiyaç tespit edilmesi durumunda haşereye karşı ilaçlama çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz" dedi.

10 BİN KİŞİYE RAMAZAN YARDIMI

Öte yandan, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik ramazan desteği sağlandı. Büyükşehir Belediyesi, maddi durumu yetersiz 10 bin kişiye ramazan alışverişlerini yapabilmeleri için hediye kartı dağıttı. İhtiyaç sahipleri, belediyeden aldıkları hediye kartlarıyla kentte belirlenen marketlerden gıda alışverişi yapabilecek.

Haber: Salih TEKİN/ERZURUM,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Erzurum, Güncel, Çevre, Cami, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da Cami ve Mescitler Ramazan için Temizlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Münih’te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada “Bin kelimeye bedel fotoğraf“ notuyla paylaşıldı Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! "Bin kelimeye bedel fotoğraf" notuyla paylaşıldı
Trump: İran’da rejim değişmesi olabilecek en iyi senaryodur Trump: İran'da rejim değişmesi olabilecek en iyi senaryodur
IMF’den Türkiye’nin ekonomi programına övgü IMF'den Türkiye'nin ekonomi programına övgü
Vatandaşın isyanı karşılık buldu Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım

09:45
İsimleri tek tek paylaştılar Bu liste doğruysa vay dünyanın haline
İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline
09:25
Düğmeye basıldı Yüz binlerce kişinin emekliliği iptal
Düğmeye basıldı! Yüz binlerce kişinin emekliliği iptal
09:09
İngiltere Başbakanı Starmer: Avrupa halkını korumak için savaşmaya hazır olmalı
İngiltere Başbakanı Starmer: Avrupa halkını korumak için savaşmaya hazır olmalı
08:58
Dünyaca ünlü marka çok sevilen 4 ürününün fişini çekti
Dünyaca ünlü marka çok sevilen 4 ürününün fişini çekti
08:41
Milyonları ilgilendiriyor Doğal gaz faturalarında yeni dönem
Milyonları ilgilendiriyor! Doğal gaz faturalarında yeni dönem
07:52
İnfial yaratan olay Evlat edindiği 2 çocuğu kafese kapatıp yıllarca şiddet uyguladı
İnfial yaratan olay! Evlat edindiği 2 çocuğu kafese kapatıp yıllarca şiddet uyguladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 10:22:31. #7.11#
SON DAKİKA: Erzurum'da Cami ve Mescitler Ramazan için Temizlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.