Erzurum'da çığ altında kalan kepçe operatörü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Erzurum'da çığ altında kalan kepçe operatörü hayatını kaybetti

Erzurum\'da çığ altında kalan kepçe operatörü hayatını kaybetti

Erzurum'un Aziziye ilçesinde karla mücadele çalışması yaparken çığ altında kalan ve yaralı kurtarılan kepçe operatörü Muhammet Yusuf Bucuğa, hastanede hayatını kaybetti. Bucuğa'nın cenazesi aile mezarlığında defnedilecek.

12.02.2024 10:49  Güncelleme: 10:51
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Erzurum'un Aziziye ilçesinde 7 Şubat'ta kar nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışma yaparken çığ altında kalan ve yaralı kurtarılan kepçe operatörü, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Yoğun kar ve tipinin etkili olduğu ilçenin Başkurt Mahallesi'nde, 7 Şubat'ta karla mücadele çalışması yaparken düşen çığın altından yaralı kurtarılan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı personeli operatör Muhammet Yusuf Bucuğa (40), Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Bucuğa, Palandöken ilçesindeki Yıldızkent Hacı Selim Efendi Cami'sinde kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verilecek.

Kaynak: AA

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