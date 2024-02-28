Erzurum'da 'Dağların Oğlu'ndan ikinci iglo - Son Dakika
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Erzurum'da 'Dağların Oğlu'ndan ikinci iglo

Erzurum'un İspir ilçesinde yaşayan ve yöre halkı tarafından 'Dağların Oğlu' olarak bilinen Bülent Erkan, elleriyle yaptığı ikinci iglo ile dikkatleri bir kez daha üzerine çekti. Ovit Yaylası'nda kendine has yöntemleriyle iglo inşa eden Erkan, yaptığı şeylerden her zaman heyecan ve zevk duyduğunu belirtti.

28.02.2024 19:57  Güncelleme: 19:58
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Burası kutuplar değil Ovit Yaylası

ERZURUM - Erzurum'un İspir ilçesinde yaşayan ve yöre halkı tarafından 'Dağların Oğlu' olarak bilinen Bülent Erkan, elleriyle yaptığı ikinci iglo ile dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

İspir ilçesi Yedigöl Mahallesi'nde ikamet eden ve 'Dağların Oğlu' olarak tanınan Bülent Erkan, kendini yıllardan beridir doğal yaşama adayan bir isim. Geçtiğimiz ay yaptığı eskimoevi ile gündeme gelen Bülent Erkan, bu kez Ovit Yaylası'nda elleriyle bir iglo yaptı. Karla kaplı Ovit Yaylası'na yürüyerek çıkan ve zamana zaman verdiği molallarla dinlenen, yemek ihtiyacını gideren Bülent Erkan kendine has yöntemleriyle iglosunu yaptı. Önce yapacağı iglo için yer belirleyen ve işaretleme yapan Bülent Erkan daha sonra inşaasına başladı. Kardan kütleler yapan ve bunları belirli bir düzenle üst üste koyan Bülent Erkan, zahmetli bir çalışmadan sonra iglosunu tamamladı. Yaban hayatı çok sevdiğini ve bu yüzden kendisine 'Dağların Oğlu' denildiğini belirten Bülent Erkan, yaptığı şeylerden her zaman heyecan ve zevk duyduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da 'Dağların Oğlu'ndan ikinci iglo - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da 'Dağların Oğlu'ndan ikinci iglo - Son Dakika
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