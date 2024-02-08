Erzurum'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Ekipleri Kaçak Avcılarla Mücadele Ediyor - Son Dakika
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Erzurum'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Ekipleri Kaçak Avcılarla Mücadele Ediyor

Erzurum\'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Ekipleri Kaçak Avcılarla Mücadele Ediyor

Erzurum'da etkili olan dondurucu soğuklarda, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, fotokapanlar aracılığıyla kaçak avcılarla mücadele ederek yaban hayatını koruyor. Ekipler, karlı arazilerde denetimler yaparak kaçak ve usulsüz avcılığı önlemeye çalışıyor. Ayrıca, fotokapanlar ve dronlar kullanılarak yaban hayvanlarının popülasyonu gözlemleniyor ve kaçak avcılara karşı denetimler gerçekleştiriliyor.

08.02.2024 11:37
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Dondurucu soğukların etkili olduğu Erzurum'da Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, arazilere kurdukları fotokapanlardan gelen anlık görüntülerle kaçak avcılarla mücadele edip yaban hayatını koruyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü Erzurum Şubesi ekipleri, çetin kış şartlarının etkili olduğu Erzurum'da doğal yaşamın bozulmaması amacıyla kaçak avcılarla etkin şekilde mücadele ediyor.

Mesai gözetmeden çalışan ekipler, karlı arazilerde, arazi araçlarıyla av faaliyetlerinin yapıldığı bölgelerde denetimlerde bulunarak kaçak ve usulsüz avcılığı önlemeye çalışıyor.

Dron ve fotokapan gibi teknolojik imkanlardan yararlanarak nesli koruma altındaki yaban hayvanlarının popülasyonunu artırmaya çalışan ekipler, kar kalınlığının bir metreyi bulduğu arazilerde kaçak ve usulsüz avlananlara göz açtırmamak için sık sık denetim gerçekleştiriyor.

Büyük memeli hayvanların popülasyonunun yoğun olduğu bölgelere 52 fotokapan kuran ekipler, bu cihazlardan gelen e-maillerden de faydalanarak yaptıkları denetimlerle yaban hayatını koruyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Nebi Doğan, AA muhabirine, kaçak avcılığa karşı 7 gün 24 saat esasına göre çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Kaçak avcı ve belgesi olup da kurallara uymayan avcılara idari para ve tazminat cezası uyguladıklarını anlatan Doğan, "Son 1 yılda 8 bin kişiye denetim yaptık, kontrol sağladığımız 168 kişiye işlem yapıldı. Bu kişilere toplamda 1 milyon 250 bin lira idari ve tazminat cezası uygulandı." dedi.

Kaçak avcılara yönelik denetim ve ihbarlar üzerine her gün sahaya ekip gönderdiklerini dile getiren Doğan, her yıl 8'inci ayda av sezonunun açıldığını, diğer yılın 3'üncü ayında kapandığını belirterek, diğer aylarda belgesi olsa da hiç kimsenin av yapamayacağını vurguladı.

"Bizde mesai yok. Sahaya çıktığımızda 2-3 saat değil bazen gece de kalabiliyoruz. Bölgede neyle karşılaşacağımız belli olmadığı için dönüş saatlerimiz belli değildir." diyen Doğan, yıl içerisinde hemen her gün kaçak avcılara karşı ekiplerin sahaya gönderildiğini söyledi.

Fotokapanlarla hayvanların popülasyonu gözlemleniyor

Hayvan popülasyonunun artıp artmadığını öğrenmek ve kaçak avcılara karşı kullanmak amacıyla yaban hayvanlarının olduğu bölgelere fotokapan kurduklarını ifade eden Doğan, bu cihazların aylık periyotlarla kontrol edildiğini belirtti.

Yapılan çalışmaların hayati öneminin olduğunu vurgulayan Doğan, "Fotokapanlardan anlık mail de alıyoruz. Elimize ulaşan görüntüleri Genel Müdürlüğe gönderiyoruz. Fotokapanlarımızı genellikle büyük memeli hayvanların popülasyonunun yoğun olduğu bölgelere kuruyoruz. Bu sayede hayvanların popülasyonunu ve geçiş yollarının nereler olduğunu öğreniyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğan, fotokapanlara bugüne kadar kurt, yaban keçisi, çengel boynuzlu dağ keçisi, tilki, domuz, vaşak ve çakal gibi büyük memelilerin yanı sıra tavşan, sincap ve keklik gibi küçük hayvanların da takıldığını belirtti.

Erzurum bölgesinde kaçak avcılara karşı 52 fotokapan ve 2 dronla sürekli denetimler gerçekleştirdiklerini belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Belli periyotlarda fotokapanları kontrol ediyoruz. Anında görüntü gönderen fotokapanlarımız var ve bazıları direkt mail gönderdiği için ilgili bölgeye ekip gönderiyoruz. Dronla takip yapıyoruz. Ulaşımın sağlanamadığı bölgelere dronla ilgili kişinin görüntüsünü alıp daha sonra polis merkezine gidip ilgili kişinin kimlik bilgilerini öğrenip o kişi hakkında gerekli yasal işlemleri yapabiliyoruz."

Kaynak: AA

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