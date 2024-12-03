Erzurum'da Dünya Engelliler Günü Kutlandı - Son Dakika
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Erzurum'da Dünya Engelliler Günü Kutlandı

Erzurum'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen özel programda engellilere yönelik destekler ve erişilebilir bir dünya oluşturma teması vurgulandı. Programa katılan önemli isimler, engellilere sunulan desteğin topluma bir yatırım olduğunu belirtti.

03.12.2024 19:16
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Erzurum'da engelleri kaldırmak için buluştular

ERZURUM - Erzurum'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle özel programı gerçekleştirildi.

Erzurum Valiliği himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle düzenlenen özel program, İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Görme Engelli Hafız Berna Deligöz takdir topladı

Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Tayvan Ankara Büyükelçisi Volkan Chih-Yang Huang, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, EBB Genel Sekreter Zafer Aynalı ve çok sayıda protokol üyesi ile misafirin katıldığı program, birlik ve beraberlik içinde büyük bir coşku ile kutlandı. Program, saygı duruşu ve İşitme Engelliler Okulu öğrencilerinin işaret diliyle eşlik ettiği İstiklal Marşı ile başladı. Ardından Görme Engelli Hafız Berna Deligöz'ün Kuran-ı Kerim tilaveti, davetlilere duygusal anlar yaşattı.

"Erişilebilir bir dünya oluşturmalı"

Programda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Genel Sekreter Zafer Aynalı, Tayvan Ankara Büyükelçisi Volkan Chih-Yang Huang ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen konuşma yaparak, engellilere sunulan her desteğin topluma yapılan bir yatırım olduğunu ve birlik ruhunun önemini vurguladılar. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ise engelliler için erişilebilir bir dünya oluşturmanın toplumsal bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Tekerlekli sandalye dağıtıldı

Mehteran gösterisi, Büyükşehir Belediyesi Bar Ekibi'nin performansı, Güzide Bakım Merkezi'nin horon gösterisi, "Deli Kız Sinin Geliyor" mizanseni ve Engelsiz Yaşam Kadın Bar Ekibi'nin coşkulu sahne performansı büyük ilgi topladı. Erzurum Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nden Ateşböceği Kızlar'ın dans gösterisi ve Palandöken Bakım Merkezi'nin koro dinletisi de programa damga vuran etkinlikler arasında yer aldı. Tekerlekli Sandalye Teslim Töreni Programın en anlamlı anlarından biri, özel gereksinimli bireyler için düzenlenen tekerlekli sandalye teslim töreni oldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da Dünya Engelliler Günü Kutlandı - Son Dakika

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