Erzurum'da Eşi Katleden Şafak Saydam'a Ağırlaştırılmış Müebbet - Son Dakika
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Erzurum'da Eşi Katleden Şafak Saydam'a Ağırlaştırılmış Müebbet

Erzurum\'da Eşi Katleden Şafak Saydam\'a Ağırlaştırılmış Müebbet

Erzurum'da cezaevinden firar eden Şafak Saydam, eşi Elif Saydam'ı tabancayla vurarak öldürdü. Mahkeme Saydam'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

26.11.2024 17:37  Güncelleme: 17:39
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ERZURUM'da cezaevinden firar edip eşi Elif Saydam'ı (32) tabancayla vurarak öldüren Şafak Saydam (39), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Erzurum'da hükümlü bulunduğu açık cezaevinden firar eden Şafak Saydam, 19 Şubat günü öğle saatlerinde eşi Elif Saydam'ın bulunduğu Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi'ndeki hem amcası hem de kayınpederi olan Şener Saydam'ın (67) evine gitti. KOAH hastası Şener Saydam, eşine kapıyı açmamasını, damadının da babası olan kardeşi Turan Saydam ve onun oğlu Alay'a haber verilmesini istedi. Kıyafetlerini kaldırarak üzerinde herhangi bir tabanca ya da bıçak olmadığını söyleyen Şafak Saydam, sadece eşi ile konuşup barışmak istediğini belirtti. Bunun üzerine aile Şafak Saydam'ı içeri aldı. Şafak Saydam, 2 çocuğunu da yanına alarak kendisini terk eden Elif Saydam ile konuşmaya başladı. Bu sırada Turan Saydam ile oğlu Alay da eve geldi.

Eşi Elif ile odada tartışan Şafak Saydam kimse yokken tabancayı çıkarıp iki el ateş etti. Başından ve elinden yaralanan Elif Saydam, evdekiler tarafından hastaneye kaldırıldı. Şafak Saydam ise polis tarafından kaçtığı takside yakalandı. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Elif Saydam bir hafta sonra yaşamını yitirdi.

Erzurum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi ile dava açılan tutuklu sanıklar Şafak Saydam ve onu azmettirdiği öne sürülen ağabeyi Alay Saydam bugün karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Diyarbakır'daki cezaevinden SEGBİS aracılığı ile ifadesi alınan Saydam, ağabeyinin bir suçu olmadığını, tabancayı kasaptan satın aldığını ve pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, verilen kısa bir aranın ardından Şafak Saydam'ı 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, ateşli silahlar ve bıçaklar hakkında kanuna muhalefet suçundan 2 yıl ve 1400 lira adli para cezasına çarptırdı. Azmettirdiği iddia edilen Alay Saydam ise beraat etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da Eşi Katleden Şafak Saydam'a Ağırlaştırılmış Müebbet - Son Dakika

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