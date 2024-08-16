Erzurum\'da Firari Hükümlü Yakalandı

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Erzurum'da, terör örgütü PKK/KCK üyeliği ile farklı suçtan hakkında 5 yıl 40 ay 37 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri ekiplerinin, kent genelinde terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerini deşifre edip engellemeye yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yaptıkları çalışmalarda "silahlı terör örgütüne üye olmak ve görevi yaptırmamak için direnmek" suçlarından 5 yıl 40 ay 37 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.T'yi yakaladı.

Zanlı H.T. emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. ?????