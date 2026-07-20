Erzurum'da Gazilerden Kıbrıs Şehitlerine Anma - Son Dakika
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Erzurum'da Gazilerden Kıbrıs Şehitlerine Anma

Erzurum\'da Gazilerden Kıbrıs Şehitlerine Anma
20.07.2026 13:24
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Erzurum'da Muharip Gaziler Derneği'nde bir araya gelen gaziler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde şehit silah arkadaşlarını fotoğraf sergisiyle andı. Dernek Başkanı Salih Mesci, harekatın önemini ve gazilerle gurur duyduklarını belirtti.

Erzurum'da gaziler Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde şehit olan silah arkadaşlarını andı.

Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanlığında bir araya gelen gaziler, bina içerisindeki fotoğraf sergisini gezdi.

Şube Başkanı Salih Mesci, yaptığı açıklamada, Erzurum'dan Kıbrıs Barış Harekatı'na 663 Mehmetçiğin katıldığını ve bunlardan 7'sinin şehit olduğunu söyledi.

Ülke genelinde 37 bin 567 Kıbrıs gazisinin bulunduğunu belirten Mesci, şunları kaydetti:

"Yunanistan'ın Enosis hayali, Akdeniz'in karanlık sularına ebediyete kadar gömülmüştür. Kıbrıs Türkü Mehmetçikle kucaklaşana kadar Türklüğünü ve varlığını korumayı bilmiştir. Bugün Kıbrıs Türkü'nün esaretten kurtulduğu bir gündür. Kıbrıs Türkü 52 yıldır özgür yaşamaktadır, 1974'te Türk tarihine altın harflerle isimlerini yazdıran vatan kahramanları gazilerimizle gurur duymaktayız."

Konuşmanın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, günün anlamına ilişkin Mesci'ye hediye verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da Gazilerden Kıbrıs Şehitlerine Anma - Son Dakika

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