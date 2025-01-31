Erzurum\'da Göçmen Kaçakçılığına Yönelik Operasyonlar Devam Ediyor

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ERZURUM'da göçmen kaçakçılığını önlemek için 2024 yılında düzenlenen 146 operasyonda organizatör olarak gözaltına alınan 272 şüpheliden 61'inin tutuklandığı, 41'inin de adli kontrolle serbest kaldığı, diğerleriyle ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.

Erzurum'da göçmen kaçakçılığını önlemek için 2024 yılında yapılan çalışmalar açıklandı. Kentte göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 2024 yılında gerçekleştirilen 146 operasyonda 272 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Organizatör olarak yakalanan 61 kişi tutuklanırken, 41 kişi adli kontrolle serbest kaldı. Gözaltına alınan diğer şüphelilerle ilgili adli sürecin devam ettiği belirtildi. 143 araca el konulan operasyonlarda yakalanan 1074 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Bu arada Erzurum'da Aralık 2023 yılında hizmete giren mobil göç noktasında kimlik kontrolü ve parmak izi sorgusu yapılan 2 bin 391 yabancıdan 20'sinin düzensiz göçmen olduğu belirlendi.

VALİ, İNCELEME YAPTI

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Aşkale ilçesindeki geri gönderme merkezinde incelemede bulundu. Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Aşkale Kaymakamı Emre Oğuztürk, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı ile kamu kuruluşlarının yöneticilerinin katıldığı incelemede Vali Çiftçi, Aşkale Geri Gönderme Merkezi-1 Müdürü Cihangir Demir ve Aşkale Geri Gönderme Merkezi-2 Müdürü Hakan Kaya'dan bilgi aldı. Vali Çiftçi, gezdiği merkezde yemekhane ve diğer odaları da inceledi.