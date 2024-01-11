Erzurum\'da görev yapan kadın doktorlar, yılın fotoğraflarını seçti

Erzurum'da görev yapan ve kendilerini "güçlü kızlar" olarak nitelendiren kadın doktorlar, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı ve Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır ile Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Serviste görev yapan kadın doktorlar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Doktorlar, "Haber" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve Akıncı", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Emin Sansar'ın "Ata'nın huzurunda", "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" fotoğrafını seçti.

Bu yıla özel Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki umut hikayelerine odaklanan " Deprem: Umut" seçkisinden Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin Umudu" isimli fotoğrafını seçen Çakır ve doktorlar, İsrail yönetiminin "savaş suçu" niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen " Gazze: Kanıt" seçkisinden de Belal Khaled'in "Anneye bakış" fotoğrafına oy verdi.

Prof. Dr. Çakır, AA'nın 2023 fotoğraf karelerinin hepsinin bir birinden güzel olduğunu söyledi.

"Acil servisin güçlü kadın doktorları" olarak bu yıl da fotoğrafları seçerken çok zorlandıklarını belirten Çakır, "Bu yıl özel kategoriler olan Deprem: Umut ve Gazze: Kanıt kategorileri bizi çok derinden etkiledi, gerçekten üzülerek baktığımız fotoğraflar oldu. Orada en anlamlı fotoğrafları seçmeye çalıştık. Çok güzel kareler yakalanmış, hepsi 2023 yılını anlatan güzel fotoğraflardı. Hem Anadolu Ajansını hem de fotoğrafları çekenleri kutlarız." dedi.