Erzurum'da Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı - Son Dakika
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Erzurum'da Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı

Erzurum'un il merkezinde meydana gelen trafik kazasında, C.Ç. yönetimindeki hafif ticari araç ile R.D'nin kullandığı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yan yattı ve kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı ve polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemi aldı.

12.07.2024 14:17
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Erzurum'da hafif ticari aracın otomobille çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

C.Ç. yönetimindeki 04 AAF 467 plakalı hafif ticari araç, il merkezindeki Aliravi Kavşağı'nda R.D'nin kullandığı 25 LT 462 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yan yattı.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki F.Ç. (27), İ.Ç. (66), D.Ç. (47), Y.A. (34), H.D. (60) ve A.D. (62) ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi ile Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri araçlar çekici yardımıyla bölgeden kaldırılana kadar kavşakta güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı - Son Dakika
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