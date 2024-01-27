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Erzurum'da Hekimler İsrail'in Gazze'ye Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika
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Erzurum'da Hekimler İsrail'in Gazze'ye Saldırılarını Protesto Etti

Erzurum'da görev yapan hekimler, kar yağışı altında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için 'sesiz yürüyüş'lerini 11. haftasında sürdürdü. Sağlık çalışanları, Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine yazıların yer aldığı dövizler ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne yürüdü. Uzman Doktor Ahmet Kar, İsrail'in Filistin topraklarında işlediği suçların büyüyerek devam ettiğini belirtti.

Erzurum\'da Hekimler İsrail\'in Gazze\'ye Saldırılarını Protesto Etti
27.01.2024 - 16:08,
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Erzurum'da görev yapan hekimler, kar yağışı altında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için "sesiz yürüyüş"lerini 11. haftasında sürdürdü.

Tarihi Lalapaşa Cami önünde toplanan sağlık çalışanları, ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine yazıların yer aldığı dövizler ve pankartlarla yoğun kar yağışı altında Yakutiye Medresesi'ne yürüdü.

Küçük çocukların da katıldığı yürüyüşte bazı kadınlar, ellerinde kefenlenmiş bebek maketleri taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Uzman Doktor Ahmet Kar, İsrail'in Filistin topraklarında işlediği suçların büyüyerek devam ettiğini söyledi.

İsrail saldırılarında şehit olan Filistinlilere rahmet dileyen Kar, şunları kaydetti:

"Filistin coğrafyasında 75 yıla ek olarak 113 gündür terörist İsrail tarafından yaşatılan işgale ve katliamlara karşı bir duruş ortaya koymak üzere dünyanın pek çok ülkesinde ve ülkemizin farklı illerinde tertiplenen beyaz önlüklü sessiz yürüyüş için meydanlardaki yerimizi aldık. Bu uzay ve yapay zeka çağında yanı başımızda, gözlerimizin önünde, canlı yayınlarda, insanların tüm dünyanın gözü önünde katledilmesi, açlıktan hayatını kaybetmesi ve bizim buna müdahale edemememiz hepimizi derinden yaralıyor. Gazze'de yaşananlara şahit olan milyarlarca insan artık somut bir şey bekliyor, gerçek bir şey bekliyor."

Konuşmalarında ardından Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Fahri Güzel, Filistin'de hayatını kaybedenlere dua etti.

Kaynak: AA
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Erzurum, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

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