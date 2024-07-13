Erzurum'da 'Huzurum Erzurum' Projesi Kapsamında Uygulama Yapıldı - Son Dakika
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Erzurum'da 'Huzurum Erzurum' Projesi Kapsamında Uygulama Yapıldı

Erzurum'da "Huzurum Erzurum" projesi kapsamında yaklaşık 150 polisin katılımıyla uygulama yapıldı.

13.07.2024 23:02
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Erzurum'da "Huzurum Erzurum" projesi kapsamında yaklaşık 150 polisin katılımıyla uygulama yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uygulama çerçevesinde kent merkezinde belirlenen farklı noktada sürücüleri durdurarak Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulaması yaptı.

Denetimlerde, suç unsurunun yanı sıra araçların muayenelerinin olup olmadığı gibi teknik yeterliliklerine ilişkin kontroller de gerçekleştirildi.

Tüm birimlerden 150 polisin katılımıyla kent merkezinde yaklaşık 3 saat sürdürülen uygulamayı, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar da sahada takip etti.

Yırtar, AA muhabirine, bu uygulamaların suçluların yakalanması, suçların önlenmesi ve aydınlatılması açısından önemli olduğunu söyledi.

Uygulamaların arananların yakalanmasını sağladığını belirten Yırtar, "Suçluların suç aletlerinden arındırılması konusunda iyi sonuçlar elde ediyoruz. Bunlarından kasten yaralamalarda büyük etkisi olduğunu görüyoruz. Ne kadar çok aranan şahıs yakalanırsa suç oranları da haliyle düşer." dedi.

Yırtar, vatandaşın can ve mal sağlığını korumak için büyük çaba sarf ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"2023 ile 2024'ü kıyasladığımızda genel asayiş olaylarında genel aydınlatma oranın yüzde 95'ten 99'a çıktığını görüyoruz, bu bizim için sevindirici bir olay. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 20'lik azalma var. Evden hırsızlıkta yüzde 77, açıktan hırsızlıkta yüzde 52, iş yeri ve kurumdan hırsızlıkta yüzde 64, yağma olaylarında 38 ve yankesicilikte yüzde 80'lik suç azalması var. İlimizde son 6 ayda oto hırsızlığı, otodan hırsızlık ve motosiklet hırsızlığı olmadı. Bizim için sevindirici bir durum. İlimizi Türkiye'de huzurlu iller sırasında ilk sıraya yükseltmek için 'Huzurum Erzurum' uygulamalarımız azim ve kararlılıkla devam edecek."

Kaynak: AA

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