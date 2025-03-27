Erzurum'da Kadir Gecesi Yoğunluğu

Erzurumlular Kadir Gecesi'nde tarihi camilere akın etti

ERZURUM - Erzurum'da Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde büyük bir yoğunluk yaşandı.

Tarihi Ulu Cami ve Lalapaşa Camii'nde mübarek Kadir Gecesi'ni geçirmek isteyen Erzurumlular adeta izdiham oluşturdu. Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahilere yer verilen programda, vatandaşlar yatsı, teravih ve tesbih namazı kılarak Kadir Gecesi'ni dua ederek geçirdi.