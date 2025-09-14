Erzurum'da Kaldırım Denetimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Erzurum'da Kaldırım Denetimi

14.09.2025 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zabıta ekipleri, kaldırımlardaki işgalleri kaldırdı, Türk bayraklarına dokunmadı.

ERZURUM'da zabıta ekipleri, kaldırım işgaline yönelik denetim yaptı. Kaldırımlardaki masa, sandalye, duba, flama, tabela ve askılıkları toplayan zabıta memurları, bir iş yerinin önündeki Türk bayraklarına dokunmadı. Zabıta amiri, "Türk bayrağı olduğu için almıyoruz. Lütfen yolu kapatmayın ve bayrakları içeriye alın" diyerek esnafı uyardı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ve trafik polislerinin de desteğiyle Cumhuriyet, Cedit ve 50. Yıl caddelerinde kaldırım işgaline yönelik denetim yaptı. Ekipler, kaldırımda, cadde kenarlarında ve refüjlerde bulunan masa, sandalye, duba, flama, tabela, askılık gibi malzemeleri tek tek toplayarak kamyonetlere yükledi. Bu sırada ceza yazılan ve malzemeleri toplanan bazı esnafla zabıta ekipleri arasında da gerginlik yaşandı. Araya giren polis ekipleri, olayı büyümeden önledi.

Polis destekli denetimler sırasında Cedit Caddesi'nde zabıta memurları, bir işyerinin önüne konulan Türk bayraklarına dokunmadı. Zabıta amiri, "Yolu kapatan, kaldırımı işgal eden her şeyi topluyoruz. Bunlar Türk bayrağı olduğu için almıyoruz. Lütfen yolu kapatmayın ve bayrakları içeriye alın" diyerek esnafı uyardı. Zabıtanın uyarısını dikkate alan esnaf Türk bayraklarını dükkanına götürdü.

Denetimleri izleyen bir vatandaş, "Keşke bu uygulamayı İzmir'de de yapsalar, Ben İzmir'den geliyorum, bütün kaldırımlar dolu, yolda yürüyoruz" dedi.

Haber - Kamera: Oktay POLAT/ ERZURUM,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Belediye, Politika, Erzurum, Zabıta, Güncel, Yaşam, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da Kaldırım Denetimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün zehir oldu 106 kişi hastaneye kaldırıldı Düğün zehir oldu! 106 kişi hastaneye kaldırıldı
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi
Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı
Binlerce tweet attılar Tarihi başarımız Süper Lig’i karıştırdı Binlerce tweet attılar! Tarihi başarımız Süper Lig'i karıştırdı
Maç bitti ama atmaya devam ediyor Alperen’den Yunanistan’a bomba gönderme Maç bitti ama atmaya devam ediyor! Alperen'den Yunanistan'a bomba gönderme

10:38
Takip cihazı taktırdığı eski eşinin aracının önünü kesti: Ölmek istemiyoruz
Takip cihazı taktırdığı eski eşinin aracının önünü kesti: Ölmek istemiyoruz
10:19
Lütfü Savaş CHP’nin kurultay davası öncesi konuştu: İki ihtimalde de mutlu olurum
Lütfü Savaş CHP'nin kurultay davası öncesi konuştu: İki ihtimalde de mutlu olurum
10:07
Çinliler kafaya koydu 700 bin liraya otomobil satacaklar
Çinliler kafaya koydu! 700 bin liraya otomobil satacaklar
09:40
Şara, İsrail’in hevesini kursağında bıraktı Mesajda çarpıcı Türkiye detayı
Şara, İsrail'in hevesini kursağında bıraktı! Mesajda çarpıcı Türkiye detayı
08:21
Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı, kalkış iptal edildi
Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı, kalkış iptal edildi
07:46
ABD basınından olay iddia: İsrail, Trump’ın araçlarını dinliyor
ABD basınından olay iddia: İsrail, Trump'ın araçlarını dinliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 11:29:21. #7.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da Kaldırım Denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.