Erzurum\'da Kalp Krizi Geçiren Yaşlı Adam Ambulansla Hastaneye Kaldırıldı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yürürken yere yığılan kalp hastası 64 yaşındaki Hüseyin Katırcı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kurtuluş Mahallesi 1. Sanayi Caddesi'nde yürüyen Hüseyin Katırcı, bir anda yere yığıldı.

Durumu görüp olay yerine gelenler, polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdi.

Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Katırcı'nın kalbinin durduğu ve kalp masajıyla tekrar hayata döndürüldüğü öğrenildi.

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Katırcı'nın daha önce de kalp pilinden dolayı rahatsızlık geçirdiği bildirildi.

Öte yandan Katırcı'nın fenalık geçirmeden önceki anları, yere yığıldıktan sonra çevredekilerin yardıma koşması ve ambulansın olay yerine gelerek müdahale etmesi, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.