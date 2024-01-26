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Erzurum'da Kayıp Eşya Bürosu: Alkolmetreden Altın Takılara - Son Dakika
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Erzurum'da Kayıp Eşya Bürosu: Alkolmetreden Altın Takılara

Erzurum'da toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar, Kayıp Eşya Bürosu'nda sahiplerini bekliyor. Büroda alkolmetreden fotoğraf makinesine, takıdan kimliklere kadar birçok çeşit eşya bulunuyor. Eşyalar, vatandaşların müracaat etmeleri halinde teslim ediliyor veya ihtiyaç sahiplerine veriliyor.

26.01.2024 - 10:15,  Güncelleme: 10:18
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Kayıp eşya bürosundaki eşyalar hayrete düşürdü: Alkolmetre de var altın takılar da

ERZURUM - Erzurum'da şehir içi toplu taşım araçlarında unutulan ve sahiplerini bekleyen eşyaların bazıları görenleri hayrete düşürüyor.

Toplu taşım araçlarında unutulan alkolmetreden fotoğraf makinesine, takıdan kimliklere, şakulden traş makinesine, takma tırnaktan gelinliğe kadar yüzlerce çeşit eşya kayıp bürosunda sahiplerini bekliyor.

Erzurum'da toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Kayıp Eşya Bürosunda tutuluyor. Toplu taşım araçlarında unutulan yüzlerce eşya sahiplerine ulaştırmak için muhafaza altına alıyor. Gerek duyarlı vatandaşların bizzat getirdikleri gerekse otobüs şoförlerinin ulaştırdıkları eşyalar teslim alma tutanağı ile kayıt altına alınıyor. Daha sonra kilitli dolaplarda kısım kısım ayrılıyor. Belediye otobüslerinde unutulan eşyalar arasında cep telefonu, nüfus cüzdanı, ehliyet, anahtar, çanta, giyim eşyası, kol saatleri en çok rastlananlar arasında bulunuyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Mustafa Koç, vatandaşların unuttukları eşyaları, gerekli işlemler için müracaat bölümünde alındığını ifade ederek, kendilerine ulaşmaları halinde bazı sorularla eşyaları teslim edeceklerini belirterek, "Yiyecekleri bir süre sonra zabıta kontörlünde imha ederken giyecekleri belirli bir süreden sonra ihtiyaç sahiplerine veriliyor. Diğer eşyaları ise uzun süre bekletiyoruz ve sahiplerini bekliyoruz" dedi.

Erzurum\'da Kayıp Eşya Bürosu: Alkolmetreden Altın Takılara
Kaynak: İHA
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