Erzurum'da Kazalı Araçlarla Trafik Farkındalığı

16.02.2026 11:24
Erzurum'da, kazalı araçlar yolu kenarına yerleştirilerek sürücülere trafik kurallarının önemi hatırlatılıyor.

Erzurum'da trafikte kural ihlallerine dikkat çekmek amacıyla yol kenarına yerleştirilen kazalı araçlar, sürücülere bir anlık dikkatsizliğin nelere mal olabileceğini hatırlatıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerinin yaklaşık iki buçuk yıl önce başlattığı farkındalık çalışması kapsamında, kazalar sonucu hurdaya ayrılan araçlar, Kars-Erzincan karayolu Kayapa mevkisi ile E-80 kara yolu kenarına yerleştirildi.

Demir ayaklar üzerinde sergilenen ağır hasarlı araçlar, yoldan geçen sürücülerin dikkatini çekiyor.

Araçların önünde yer alan "emniyet kemerini tak", "direksiyon başında telefon kullanma", "alkollü araç kullanma" gibi levhalar ise sürücülere net mesaj veriyor.

Trafik ekipleri de zaman zaman bu noktalarda denetim yaparak sürücülere kazaların sonuçlarını araçlar üzerinden anlatıyor.

Emniyet ekiplerinin bu uygulaması trafikte farkındalık oluşturuyor.

"En büyük kazaların sebebi telefon, dikkatsizlik ve uykusuzluk"

Sürücülerden Berat Demir, AA muhabirine, emniyet çalışmasının sürücülere kural ihlallerinin sonuçlarını en net şekilde anlattığını söyledi.

Emniyetin sahada olduğunu ve güzel çalışmalar yürüttüğünü belirten Demir, "En büyük kazaların sebebi telefon, dikkatsizlik ve uykusuzluk. Emniyetin çalışmasındaki düşünce güzel, bir farkındalık var." dedi.

Sürücülerden Yusuf Albayrak da emniyetin farkındalık çalışmasında hasarlı araçları görünce kural ihlalleri konusunda tedirginlik oluştuğunu anlattı.

Albayrak, yol kenarına yerleştirilen araçların kural ihlallerinde caydırıcı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bu uygulamaları destekliyorum, hepimiz için faydalı ve caydırıcı unsurlar. Araç kullanırken telefonla uğraşmamamız gerektiğini orada görebiliyorum, bir anlık dalgınlık büyük şeylere sebep olabilir. İyi ve kıymetli bir çalışma, emniyetin buradaki mesajı çok net, araç ağır hasar almış bir sebebinin de telefon olduğunu gösteriyor. Polislerimiz de soğuk kar ve kış demeden çalışıyorlar."

"Emniyetimizin ağır hasarlı araçlarla yaptığı çalışmadan memnunuz"

Erkan Aydın ise trafik kurallarına uyduğunu ve denetimlerden de memnun olduğunu ifade etti.

Farkındalık çalışmasını da beğendiğini söyleyen Aydın, "Trafikte kurallara uyuyoruz, devletimiz bunların denetimini sık sık yapıyor, çok memnunuz. Emniyetimizin ağır hasarlı araçlarla yaptığı çalışmadan memnunuz. Şehrimizin belirli yerlerinde bunlar mevcut, trafik polisi arkadaşlarımız da sürekli denetim yapıyorlar." diye konuştu.

Cemalettin Baytak da "Trafik Şube, hasarlı araçlarla daha dikkatli olmamız için bu çalışmayı yapmış. Pert bir aracı oraya yerleştirmiş ve üzerine telefonla konuşmanın tehlikesine dikkat çeken bir levha yerleştirmiş. Dikkatle bakıyor, telefonla konuşmuyorum ve bunu çok beğeniyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

