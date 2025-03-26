Erzurum'da Koruyucu Aileler İçin Anlamlı İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Erzurum'da Koruyucu Aileler İçin Anlamlı İftar Programı Düzenlendi

2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen iftar programında, koruyucu aileler ve koruma altındaki çocuklar bir araya geldi. Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, koruyucu ailelerin topluma kattıkları değerlere vurgu yaptı.

26.03.2025 13:11
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Erzurum'da koruyucu ailelere özel anlamlı iftar

ERZURUM - 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde ve Yakutiye Belediye Başkanlığı'nın ev sahipliğinde, koruyucu aileler ve devlet koruması altındaki çocuklar için anlamlı bir iftar programı düzenlendi.

Erzurum'un manevi ve kültürel değerlerine uygun olarak hazırlanan programa, 54 koruyucu aile, koruma altındaki 66 çocuk ve davetlilerle birlikte toplamda 140 kişi katıldı.

Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve rahmet ikliminde gerçekleştirilen bu özel buluşma, hem koruyucu aileler hem de çocuklar için unutulmaz anlara sahne oldu. Aynı sofrada buluşan aileler, sadece yemek değil; sevgilerini, umutlarını ve gönül bağlarını da paylaştı. Etkinlik boyunca, koruyucu aileliğin çocukların fiziksel, duygusal ve sosyal gelişimi üzerindeki olumlu etkileri vurgulanırken, aile kurumunun toplumun temel taşı olduğuna dikkat çekildi.

Programa Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut da katılarak koruyucu ailelerle yakından ilgilendi, talep ve önerilerini dinledi. Uçar ve Aykut, masaları tek tek gezerek ailelerle sohbet etti ve samimi diyaloglar kurdu.

"Koruyucu aileler manevi bir görev üstleniyor"

Programda konuşan Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, koruyucu ailelerin üstlendiği görevin manevi değerine vurgu yaparak şunları ifade etti: "Koruyucu ailelerimiz, sevgi ve şefkat dolu yürekleriyle geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için çok kıymetli bir görevi üstleniyorlar. Sizler, sadece bir çocuğun değil, aynı zamanda toplumun vicdanına da umut oluyorsunuz. Böylesine naif ve fedakar insanlarımızın varlığı bizler için gurur kaynağıdır. Tüm koruyucu ailelerimize yürekten teşekkür ediyorum."

İl Müdürü Hasan Aykut da koruyucu aileliğin yalnızca bir hizmet modeli değil, aynı zamanda derin bir vicdan, merhamet ve sorumluluk örneği olduğunu ifade ederek bu kutsal görevi üstlenen ailelere minnettar olduklarını dile getirdi.

Program sonunda çocuklara hediye verildi

Programın sonunda, çocuklara hediyeler Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut tarafından takdim edilerek yüzleri güldürüldü. Bu anlamlı iftar programı, 2025 Aile Yılı vizyonu doğrultusunda Erzurum'da hayata geçirilen önemli sosyal farkındalık projelerinden biri olarak öne çıktı. Etkinlik, hem mevcut koruyucu aileleri onurlandırdı hem de toplumda aile bilincinin güçlendirilmesi ve koruyucu ailelik sistemine yeni gönüllülerin kazandırılması adına güçlü bir mesaj verdi.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, koruyucu ailelik hizmet modelini yaygınlaştırmaya ve her çocuğun sevgi dolu bir yuvada büyümesi için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da Koruyucu Aileler İçin Anlamlı İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika

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