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Erzurum'da Kuaförlerden Yatılı Okul Öğrencilerine Saç Bakımı - Son Dakika
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Erzurum'da Kuaförlerden Yatılı Okul Öğrencilerine Saç Bakımı

Erzurum'da bulunan 25 kadın ve erkek kuaför, Narman ilçesindeki Şehit Piyade Astsubay Çavuş Soner Özübek Ortaokulu'nda yatılı olarak okuyan 80'e yakın öğrenciye saç bakımı yaptı. Erzurum Berberler ve Kuaförler Odası'nın sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, kuaförler okulun bir sınıfını kuaför salonuna dönüştürdü ve öğrencilerin saç bakımlarını ücretsiz olarak gerçekleştirdi.

27.12.2023 - 16:50,
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ERZURUM'da 25 kadın ve erkek kuaförü Narman ilçesindeki Şehit Piyade Astsubay Çavuş Soner Özübek Ortaokulu'nu yatılı okuyan 80'e yakın öğrenciye saç bakımı yaptı.

Erzurum Berberler ve Kuaförler Odası'na üye 25 kadın ve erkek kuaför, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi'nin tahsis ettiği otobüsle Narman ilçesine gitti. Oda Başkanı Emre Torungil ve kuaförler, Şehit Astsubay Çavuş Soner Özübek Yatılı Bölge Ortaokulu'nun bir sınıfını kuaför salonuna dönüştürdü. Masa ve sıraları birleştiren kuaförler, okulda yatılı kalanlar başta olmak üzere 80'e yakın öğrenciyi traş ederek, saç bakımını yaptı.

Erzurum Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Emre Torungil, sosyal proje kapsamında gönüllü kuaförlerle yatılı bölge okulunda kalan öğrencilere saç bakımı yaptıklarını söyledi. (DHA)

Erzurum\'da Kuaförlerden Yatılı Okul Öğrencilerine Saç Bakımı
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Erzurum'da Kuaförlerden Yatılı Okul Öğrencilerine Saç Bakımı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum'da Kuaförlerden Yatılı Okul Öğrencilerine Saç Bakımı - Son Dakika
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