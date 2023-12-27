Erzurum\'da Kuaförlerden Yatılı Okul Öğrencilerine Saç Bakımı

ERZURUM'da 25 kadın ve erkek kuaförü Narman ilçesindeki Şehit Piyade Astsubay Çavuş Soner Özübek Ortaokulu'nu yatılı okuyan 80'e yakın öğrenciye saç bakımı yaptı.

Erzurum Berberler ve Kuaförler Odası'na üye 25 kadın ve erkek kuaför, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi'nin tahsis ettiği otobüsle Narman ilçesine gitti. Oda Başkanı Emre Torungil ve kuaförler, Şehit Astsubay Çavuş Soner Özübek Yatılı Bölge Ortaokulu'nun bir sınıfını kuaför salonuna dönüştürdü. Masa ve sıraları birleştiren kuaförler, okulda yatılı kalanlar başta olmak üzere 80'e yakın öğrenciyi traş ederek, saç bakımını yaptı.

Erzurum Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Emre Torungil, sosyal proje kapsamında gönüllü kuaförlerle yatılı bölge okulunda kalan öğrencilere saç bakımı yaptıklarını söyledi. (DHA)