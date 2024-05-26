Erzurum'da LÖSEV'e destek için öğrencilerin eserlerinden oluşan sergi düzenlendi - Son Dakika
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Erzurum'da LÖSEV'e destek için öğrencilerin eserlerinden oluşan sergi düzenlendi

Erzurum\'da LÖSEV\'e destek için öğrencilerin eserlerinden oluşan sergi düzenlendi

Erzurum'da Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen sergide, yağlı boya ve kara kalemle tasarlanmış 200 eser sergilendi. Sergiye katılanlar, eserleri satın alarak Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'na (LÖSEV) bağışta bulunacak. Sergide, Mustafa Kemal Atatürk, Filistin'deki çocuklar ve kentin tarihi değerleri gibi konular işlendi. Sergi, 3 gün boyunca ziyaretçilere açık kaldı.

26.05.2024 16:37
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Erzurum'da lise öğrencilerinin kaleme alıp tasarladığı eserlerden oluşan serginin geliri Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfına (LÖSEV) bağışlanacak.

Çifte Minareli Medrese'de, Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesince açılan sergide öğrencilerin yağlı boya ve kara kalemle tasarladığı 200 eserin 80'i izlenime sunuldu.

Mustafa Kemal Atatürk, Filistin'de acı çeken çocuklar, kentin tarihi değerleri gibi konular ile "Lösemi hastalarına bir ışıkta siz olun" temasıyla hazırlanan tablolardan oluşan sergi 3 gün sürdü.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, AA muhabirine, öğrencilerin, kentin tarihini yansıtan güzel tablolar tasarladığını söyledi.

Serginin bugün sona ereceğini bildiren Yıldız, "Buradan elde edilen gelir, lösemili çocukların yararına bağışlanacak. Öğrencilerimiz, çalışmalarını yapmadan önce kentimizin tarihi değerleriyle ilgili ön çalışma yapıyor ve bunları sonrasında sanata dönüştürüyor. Bizler için öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlerde de en önde olmaları çok önemli." diye konuştu.

Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Dilek Teber ise lösemili çocuklara destek vermeyi amaçladıklarını anlatarak, "İnsanların çoğu lösemili çocukların farkında değiller. Öğrencilerimizle bu çocuklara farkındalık oluşturup, toplumumuzu daha duyarlı hale getirmek amacıyla 'Bir ışıkta siz olun temasıyla' yola çıktık. Bu çalışmalardan elde edilen gelir LÖSEV'e bağışlanacak." diye konuştu.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Yakup Dursun da eserleri 50 öğrencinin tasarladığını belirterek, "Çalışmamızda ünlü sanatçıları kullanarak, Erzurum kültürünü tüm dünyaya tanıtma çabamız vardı. Erzurum barını ünlü sanatçılara oynattık. Tablonun başında Frida Kahlo, Salvador Dali, Vincent Van Gogh ve Kaplumbağa Terbiyecisi kentin sembollerinden Havuzbaşı'nda yer alıyor. Orada onlara Erzurum Barı oynatarak farkındalık oluşturmaya çalıştık ve böylece bu oyunu tüm dünyaya tanıtabileceğimizi düşünüyoruz. Burada evrensel yüzleri kullanarak onu evrensel boyuta taşımayı planladık." ifadelerini kullandı.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Ahmet Serhat Bingül ise İsrail'in Gazze'ye saldırılarına üzüldükleri için öğrencileriyle bu temayı seçtiklerini kaydetti.

Öğrencilerin birbirinden anlamlı tablolar tasarladığını ifade eden Bingül, "Çalışmalarımızda Filistin'deki acı çeken çocuklar çaresizliğin dibindeler. Bunları gün yüzüne çıkarmaya çalıştık, fırçalarımızla buna destek verdik." dedi.

Kaynak: AA

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