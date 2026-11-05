Erzurum'da mahalle muhtarını silahla yaralayan zanlı hakimlikçe tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Erzurum'da mahalle muhtarını silahla yaralayan zanlı hakimlikçe tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Erzurum'da Gül Ahmet Caddesi'nde dün husumetli olduğu mahalle muhtarını silahla yaralayan zanlı, emniyetteki işlemleri tamamlanınca sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi. Hakimliğe çıkarılan zanlı tutuklandı; yaralı muhtarın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Erzurum'da husumetli olduğu mahalle muhtarını silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

Gül Ahmet Caddesi'nde dün husumetli olduğu Toparlak Mahallesi Muhtarı R.Ö'yü silahla yaralayan ve ardından teslim olan E.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yaralı R.Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
Gül Ahmet3. SayfaErzurumGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okullarda bir dönem tarih oldu Okullarda bir dönem tarih oldu
Emeklilerin beklediği haber geldi Şimşek resmen duyurdu Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu
Kaya çifti savcının karşısındayken ortaya atılan iddiaya jet yalanlama Kaya çifti savcının karşısındayken ortaya atılan iddiaya jet yalanlama
Bir ilimiz yasta Genç öğretmen ablasının evinde ölü bulundu Bir ilimiz yasta! Genç öğretmen ablasının evinde ölü bulundu
Bunu da gördük “Fırıncıdan 4 çocuk yaptı“ denilen eşinin önünde diz çöküp yalvardı Bunu da gördük! "Fırıncıdan 4 çocuk yaptı" denilen eşinin önünde diz çöküp yalvardı
Özel jetle başlayan ayrılık, tarihi vedayla noktalandı Özel jetle başlayan ayrılık, tarihi vedayla noktalandı
16:46
Afyonkarahisar’da araç içinde 5 kişinin cansız bedeni bulundu
Afyonkarahisar’da araç içinde 5 kişinin cansız bedeni bulundu
16:40
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan kulüp yok oldu
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu
16:18
Burak Yılmaz’dan Emre Belözoğlu için olay sözler: Benim için önemi yok
Burak Yılmaz'dan Emre Belözoğlu için olay sözler: Benim için önemi yok
16:07
CHP, Mustafa Sarıgül’ün ipini çekti
CHP, Mustafa Sarıgül'ün ipini çekti
16:05
Bahçelievler’deki göçükte 1 can kaybı
Bahçelievler'deki göçükte 1 can kaybı
15:32
Prof. Dr. Şener, emekli maaşı ve altın için rakam verdi İşte beklenen tablo
Prof. Dr. Şener, emekli maaşı ve altın için rakam verdi! İşte beklenen tablo
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 17:01:09. #7.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da mahalle muhtarını silahla yaralayan zanlı hakimlikçe tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android