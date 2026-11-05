Erzurum'da mahalle muhtarını silahla yaralayan zanlı hakimlikçe tutuklandı

Erzurum'da mahalle muhtarını silahla yaralayan zanlı hakimlikçe tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'da Gül Ahmet Caddesi'nde dün husumetli olduğu mahalle muhtarını silahla yaralayan zanlı, emniyetteki işlemleri tamamlanınca sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi. Hakimliğe çıkarılan zanlı tutuklandı; yaralı muhtarın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Erzurum'da husumetli olduğu mahalle muhtarını silahla yaralayan zanlı tutuklandı.
Gül Ahmet Caddesi'nde dün husumetli olduğu Toparlak Mahallesi Muhtarı R.Ö'yü silahla yaralayan ve ardından teslim olan E.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Yaralı R.Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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