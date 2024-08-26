Erzurum'da Mandaların Banyo Keyfi - Son Dakika
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Erzurum'da Mandaların Banyo Keyfi

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Erzurum'a 18 kilometre uzaklıktaki Söğütlü köyündeki mandaların dere içinde geçirdikleri keyifli dakikalar, Afrika'da çekilen belgesel görüntülerini andırdı. Mandaların su banyosu yapabilmeleri için yetkililerden destek bekleniyor.

26.08.2024 09:35
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Burası Afrika değil Erzurum Ovası

Mandaların banyo keyfi böyle görüntülendi

ERZURUM - Erzurum'a 18 kilometre uzaklıktaki Söğütlü köyündeki mandaların doğal ortamında beslenmeleri sonrası dere içinde geçirdikleri keyifli dakikalar, Afrika'da çekilen belgesel görüntülerini andırdı.

Kent merkezine yaklaşık 18 kilometre uzaklıktaki Söğütlü köyü, efsaneleri ile dilden dile dolaşan balıklı gölü ve başta lahana olmak üzere yetiştirdiği yeşilliklere tanınan bir köy. Bu iki özelliği yanında sahip olduğu mandalarla da ilgi odağı haline gelen Söğütlü Köyü'nde yetiştirilen yüzlerce mandanın özellikle sütü ve sütünden yapılan yoğurt ile peynir adeta yok satıyor. Havaların çok sıcak olması nedeniyle birkaç saatlik otlamadan sonra dereye akın eden mandaların banyosu saatlerce sürüyor. Ancak bölgede yapılan kanal çalışmaları ve benzeri planlar mandaların su banyosu yaptığı doğal göletlerin hızla kurumasına neden oldu. Vatandaşlar bu anlamda yetkililerden destek bekliyor.

"Onların en büyük keyfi su banyosu"

120 mandaya çobanlık yapan 8 çocuk babası Nazım Çelik (64), işini severek yaptığını anlatarak, "Her sabah köydeki mandaları meydanda topluyorum ve çayırlarda otlatıyorum. Mandaların en büyük ihtiyacı su ve su banyosu. Bu onlar için olmazsa olmaz. Su banyosunun vaktini mandalar ayarlıyor. İhtiyaçları olduğunu anlıyorum ve dere kenarına götürüyorum. Sudan ne zaman çıkacaklarına yine onlar karar veriyor. Serinlemek ve su içinde olmak onlara keyif veriyor. Hayvanların suya girmesi süt verimini artırıyor. Ancak bulunduğumuz alanda ciddi anlamda su sıkıntısı var. Yetkililerden bu anlamda destek bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: İHA

Erzurum, Afrika, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da Mandaların Banyo Keyfi - Son Dakika

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