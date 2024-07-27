Erzurum'da Mantardan Zehirlenen 12 Kişi Yoğun Bakımda - Son Dakika
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Erzurum'da Mantardan Zehirlenen 12 Kişi Yoğun Bakımda

Erzurum'da farklı ailelerden 12 kişi, sokak satıcısından aldıkları mantarı yedikten sonra zehirlendi. Zehirlenen kişiler, Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil yoğun bakımında tedavi altına alındı. Hastaların durumu 96 saat boyunca gözetim altında tutulacak. Mantar zehirlenmesi konusunda uyarılarda bulunan doktorlar, mantarların temizliğine ve pişirilmesine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

27.07.2024 17:29
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Erzurum'da doğadan toplanan mantardan zehirlenen 12 kişi, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Şükrüpaşa Mahallesi'nde ikamet ettiği belirlenen farklı ailelerden 9'u kadın 12 kişi, sokak satıcısından aldıkları mantarı yedikten sonra rahatsızlandı.

Zehirlendikleri değerlendirilen 12 kişi, Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil yoğun bakımda gözetim altına alındı.

Atatürk Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Mevlana Gül, gazetecilere, hastaların 96 saat gözetim altında tutulacağını söyledi.

Mantar alırken dikkatli olunması gerektiğini belirten Gül, "Şu an yoğun bakımda 12 hastayı mantar zehirlenmesi açısından takip ediyoruz. Şu anda henüz böbrek, karaciğer yetmezliği yaşayan bir hastamız yok, uygun antidot tedavisiyle takip ediyoruz. Her şey kontrol altında ama ilerleyen saatlerde neler gelişebileceğini tahmin edemiyoruz." dedi.

Gül, bilinçsiz şekilde mantar tüketilmemesi gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Kültür mantarı olsa dahi temizliğine dikkat etmeden pişirildikten sonra ısıtıp tekrar yenildiği sürece iyice yıkanmamışsa böbrek yetmezliğine götürebilecek ishale sebep olabilir ama toplama mantarlarda 96 saat sonra bile çok hızlı ilerleyen karaciğer yetmezliğine sebep olabildiği için bunlara dikkat etmek gerekiyor. Geçmiş haftalarda artan yağışlar nedeniyle çok fazla mantar zehirlenmesiyle karşılaşmaktayız. Bunun sebebi halkın bilinçsiz şekilde toplaması, pişirmesine ve yıkamasına dikkat etmeden tüketmeleri. Ciddi bir uyarıda bulunmak istiyorum. Lütfen denetimden geçmemiş ve paketlenmemiş, üzerinde son kullanma ve paketleme tarihini görmediğiniz mantarları tüketmeyin. Marketten alınan kültür mantarlarında da paketlemenin çok düzgün, temiz ve parlak göründüğünden emin olunmalı."

Rengi değişmiş mantarların da tüketilmemesi gerektiğini ifade eden Gül, "Mantar zehirlenmesiyle gelen hastalarımıza kaç kişiyle yedikleri, nereden aldıkları, kaç kişide bu semptomların görüldüğünü soruyoruz. Eğer birlikte yenilendiyse sadece bize başvuran değil, diğer yiyen kişilerde de aynı semptomların gelişebileceği, erken tanı ve tedaviyle kontrol altına alınabileceğini bildirmek isteriz." dedi.

"Diğer zehirlenenler de bizimle aynı yerden alan aileler"

Mantardan zehirlenen 67 yaşındaki emekli öğretmen Fevzi Aydemir de mantarı yedikten birkaç saat sonra ciddi derecede ağrısı olduğunu söyledi.

Aydemir, eşinin ve kızının da zehirlendiğini belirterek şunları kaydetti:

"Köye giderken bir marketin yanında mantar satıyorlardı. Bu sene hiç mantar almamıştık, alayım da yiyelim dedim. Kendi topladığımız mantarları yemedik, oradan aldığımız mantarları akşam 20.00 gibi yedik, gece 04.00'te ailecek eşim ve kızımla kıvranmaya başladık. İlk mantardan olduğunu düşünmedik, sonra aklımıza gelince herhalde zehirlendik dedim ve ambulans çağırdım. Hastaneye geldik, müdahale ettiler. Biz 3 kişi geldik, 2 de torunum vardı, Allah'tan onlar yemedi. Aslında mantarın mevsimi geçti, bu yıl yağışlardan dolayı mantarların olduğunu ve zehirli olabileceğini anlamadık. Diğer zehirlenenler de bizle aynı yerden alan aileler, onlar da zehirlenmiş şekilde geldiler. Çok sıkıntı çektik, halkımıza tavsiyem, satın alacağız mantarlara dikkat edin, sakın sokaktan mantar almayın. Bir daha yemeyi bırak mantar bile almayacağım."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da Mantardan Zehirlenen 12 Kişi Yoğun Bakımda - Son Dakika

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