Erzurum\'da Mesleki Eğitim Fuarı

Erzurum'da, "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik Mesleki ve Teknik Eğitim Tanıtım ve Kariyer Fuarı" düzenlendi.

Erzurum Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan program, bir alışveriş merkezi önünden Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'ne kadar mehteran eşliğinde düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı.

Fuar merkezinde devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve meslek liselerinin tanıtım videosu izletildi.

Vali Aydın Baruş, burada yaptığı konuşmada, eğitimin dört duvar arasına hapsedilemeyecek kadar dinamik bir süreç olduğunu, üretimde, ticarette, sanatta ve hayatın tam merkezinde filizlendiğini bir kez daha müşahede ettiklerini söyledi.

Marifet kelimesinin kültürde sadece beceriyi değil, derin kavrayışı, ustalığı ve erdemi de ifade ettiğini aktaran Baruş, şunları kaydetti:

"Bir toplumun asıl gücü, zihnindeki bilgiyi üretime, esere ve toplumsal faydaya dönüştürebilen maharetli ellerde saklıdır. İşte mesleki ve teknik eğitim bu stratejik dönüşümün en sağlam köprüsü mahiyetindedir. Zihni hür, kalbi vatan sevgisiyle dolu, eli üretime yatkın gençler yetiştirmek yarınlarımıza yapacağımız en büyük yatırımdır. Türkiye, son yıllarda mesleki eğitimi bir alternatif olmaktan çıkarıp ulusal bir vizyon haline getirmiştir. 'Üreten Gençlik, Güçlü Türkiye' hedefi, sanayiden tarıma, teknolojiden sağlık sektörüne kadar her alanda ihtiyaç duyduğumuz nitelikli insan gücümüzün teminatı olmaktadır. Bu buluşma, sadece bir fuar değil, aynı zamanda şehrimizin geleceğine umut aşılayan önemli bir gayretin de göstergesidir. Bu organizasyon, eğitim kurumlarımız ile iş dünyamız arasındaki köprünün sağlamlaştırılması bakımından da kritik bir eşik niteliği taşımaktadır."

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise bir milletin gerçek zenginliğinin sahip olduğu doğal kaynaklarda değil, yetiştirdiği gençlerde olduğunu belirterek, "Güçlü devletlerin arkasında iyi yetişmiş, iyi eğitim almış, üreten, araştıran, geliştiren, teknolojiyi kullanan nesillerin olduğunu görüyor ve biliyoruz. Bu sebeple eğitim meselesi bir ülkenin en önemli stratejik meselesidir. Mesleki eğitim bir milletin en önemli meselesi. Biz gençlerimizi sektörel anlamda, mesleki ve her alanda yetiştirebilirsek geleceğe en büyük yatırımları yapmış oluruz." diye konuştu.

"Maarif modelimiz değerleri bizzat hayatın içinde yaşatmayı merkeze alır"

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Durmuş Can da Milli Eğitim Bakanlığı olarak mesleki eğitimi memleket meselesi olarak gördüklerini belirtti.

Tüm eğitim sistemlerine yeni bir anlayış kazandıran Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin kazanımlarını görmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Can, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bakanımızın liderliğinde hayata geçirilen 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' sıradan bir müfredat değil, köklerden geleceğe uzanan güçlü bir köprüdür. Bu model, gençlerimizin sadece teknik becerilerle donanmasını değil, bilgiyle ahlakın bütünleştiği bir anlayışla yetişmesini de hedeflemektedir. Maarif modelimiz değerleri bizzat hayatın içinde yaşatmayı merkeze alır. Bu topraklara ait kadim değerleri kuşanmış, aynı zamanda çağın en son beklentisine yön veren bir gençlik insanlığın umudu olacaktır. Ülkemizde mesleki eğitime devam eden öğrenci oranlarımızın her geçen gün artması Bakanlığımızın uyguladığı kararlı ve doğru politikaların bir meyvesidir. Ülkemiz genelinde ortaöğretim içerisinde mesleki eğitime devam eden öğrenci oranımız yüzde 40 seviyesine çıkmıştır. Bu yükselen ivme Türkiye Yüzyılı'nın üretimde yerli ve milli sanayiyle yükseleceğine olan inancımızı güçlendirmektedir."

Açılışın ardından protokol üyeleri, öğrencilerin tasarladığı eserlerin sergilendiği stantları gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Programa, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Orhan Beyazlı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.