Erzurum\'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı

Erzurum'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Erzurum- Erzincan kara yolunda sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 25 S 0307 plakalı minibüs ile 25 AEG 600 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Bir süre trafiğe kapatılan yolda, ekiplerin incelemelerinin ardından araçlar çekiciyle bölgeden kaldırıldı.
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