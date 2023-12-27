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Erzurum'da PKK/KCK propagandası yapan kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
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Erzurum'da PKK/KCK propagandası yapan kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Erzurum'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan kadın, mahkemenin verdiği karar sonucunda adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kadının sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilmişti. Mahkeme, kadının bir ay boyunca her gün Türk bayrağı paylaşmasını şart koştu. Ancak Cumhuriyet Başsavcılığı, bu karara itiraz etti.

Erzurum\'da PKK/KCK propagandası yapan kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
27.12.2023 - 17:19,  Güncelleme: 17:20
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Erzurum'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan kadın, sevk edildiği mahkemenin "sosyal medya hesaplarından bir ay boyunca Türk bayrağı paylaşma" kararı sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hınıs ilçesinde yaşayan R.F'nin sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası içeren paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde yaptıkları araştırmalar sonucu şüpheli R.F'yi evinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlı, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklama talebiyle Hınıs Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, R.F'nin propaganda içeren paylaşımlar yaptığı sosyal medya hesaplarından bir ay boyunca her gün Türk bayrağı paylaşmasına karar verdi. Zanlı, bu kararın ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mahkemenin kararının ardından R.F, sosyal medya hesaplarından ay yıldızlı bayrağı paylaşmaya başladı.

Cumhuriyet Başsavcılığı ise hakimliğin adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararına itiraz etti.

Kaynak: AA
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