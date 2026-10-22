Erzurum\'da polis, ETÜ\'de kadın güvenliği için KADES\'i öğrencilere anlattı

Erzurum'da polis, ETÜ'de kadın güvenliği için KADES'i öğrencilere anlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ETÜ'de kadınların güvenliğine yönelik farkındalık çalışması yürüttü. Ekipler, kurdukları stantta öğrencilere KADES'i tanıtıp cep telefonlarına indirmelerini önerdi.
Polis ekipleri, Erzurum Teknik Üniversitesi'ndeki (ETÜ) öğrencilere, Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) anlattı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, üniversitede kadınların güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çalışma yürüttü.
Ekipler, ETÜ'de kurdukları stantta üniversite öğrencilerine KADES uygulamasını tanıttı.
Konu hakkında kadınları bilgilendiren ekipler, KADES uygulamasını cep telefonlarına indirmelerini önerdi.
Kaynak: AA
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