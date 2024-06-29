Erzurum'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Erzurum'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde aniden bastıran yağmur, cadde, sokak ve kaldırımlarda su birikintilerine neden oldu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlardan bazıları binaların saçakları altında bekledi, bazıları ise çeşitli yöntemlerle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Sağanak nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Bölge genelinde gök gürültülü sağanağın aralıklarla çarşamba gününe kadar devam edeceği öğrenildi.