Erzurum'da Sağlık Çalışanlarından Protesto Yürüyüşü

09.05.2026 19:06
Erzurum'da hekimler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için sessiz yürüyüş düzenledi.

Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla düzenledikleri sessiz yürüyüşlerini 130. haftada da sürdürdü.

Lala Mustafa Paşa Camisi önünde bir araya gelen, aralarında doktorlar, sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu grup, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları ile taşıdıkları pankartlar eşliğinde Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından grup adına açıklama yapan Aile Hekimi Uzmanı Muhammet Mutlu, Küresel Sumud Filosu'nun daha birkaç gün önce ablukayı kırmak ve insani yardımları Gazze'ye ulaştırmak için tekrar yola çıktığını hatırlattı.

Uluslararası sularda İsrail donanmasının yine gemilere müdahale ettiğini anlatan Mutlu, şöyle devam etti:

"Operasyonda 22 gemiye el konuldu, gemilerdeki 31 Türk aktivistin de aralarında bulunduğu kişiler darbedilerek alıkonuldu, 2 aktivist işkenceye maruz bırakılarak zorla İsrail'e kaçırıldı ve uluslararası hukuka aykırı bir şekilde gözaltında tutuluyor. Tüm Sumud filosundaki kahramanlara ve dünyanın tüm vicdanlı insanlarına, biz de buradan bir kez daha selam gönderiyoruz. Siyonizmin ve emperyalizmin kurduğu ve yönettiği bu rezil düzeni ancak ve ancak iyi insanlar değiştirebilir ve değiştirecekler Allah'ın izni ve yardımıyla."

Grup, yapılan duanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

