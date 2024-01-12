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Erzurum'da 'sazan sarmalı' dolandırıcılığı operasyonu: 20 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Erzurum'da 'sazan sarmalı' dolandırıcılığı operasyonu: 20 şüpheli gözaltına alındı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'sazan sarmalı' olarak bilinen yöntemle dolandırıcılık yapan 20 şüpheliyi, 10 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin, araç satışı yapmak isteyenleri dolandırdıkları ve dolandırıcılıktan elde ettikleri geliri kripto hesaplara transfer ettikleri belirlendi. Operasyonda, ruhsatsız tabanca, para, cep telefonları, bilgisayarlar ve banka kartları ele geçirildi.

12.01.2024 - 15:19,  Güncelleme: 15:34
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ERZURUM Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'sazan sarmalı' olarak bilinen yöntemle dolandırıcılık yapan 20 şüpheliyi, 10 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

Erzurum merkezli 10 ilde, 'sazan sarmalı' olarak bilinen yöntemle dolandırıcılık yapan 20 şüpheli İstanbul, Manisa, Denizli, Isparta, Antalya, Mersin, Adana, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmada, teknik ve fiziki takibe alınan örgüt üyelerinin kiraladıkları lüks dairelerde kurdukları sistemle, araç satışı yapmak isteyenlerin ilanlarını internet sitelerinden kopyalayıp sahte ilan verdikleri, alıcı ve satıcıyı noterde buluşturduktan sonra satış bedelinin kendi hesaplarına gönderilmesini sağladıkları ve vatandaşları 'sazan sarmalı' olarak bilinen yöntemle dolandırdıklarını belirlendi. Şüphelilerin, dolandırıcılıktan elde ettikleri geliri kripto hesaplara transfer edip paranın izini kaybettirmeye çalıştıkları da tespit edildi.

Ülke genelinde birçok vatandaşı, yaklaşık 6 milyon TL dolandırdıkları saptanan örgüt üyelerine yönelik çalışmada, 10 ilde belirlenen adreslere 66 ekip halinde 135 polisin katılımıyla şafak vakti eş zamanlı operasyon yapıldı. Ruhsatsız tabanca, 2 bin 100 dolar, içerisinde kripto hesapların bulunduğu 21 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, başka kişiler adına düzenlenen çok sayıda banka kartı, para aktarımlarına ait banka dekontları ve flaş belleklerin ele geçirildiği operasyonda, örgüt elebaşının da aralarında olduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinden sonra, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı. (DHA)

Erzurum\'da \'sazan sarmalı\' dolandırıcılığı operasyonu: 20 şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: DHA
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