Erzurum\'da sonbahar renkleri Atatürk Üniversitesi kampüsüne güzellik kattı

Erzurum'da sonbaharın gelişiyle ağaçların sarı, kahverengi ve kızıl tonları alması güzel görüntü oluşturdu.

Kış turizmiyle öne çıkan kentte, sonbahar renkleri yeşil alanlara farklı bir güzellik kattı.

Atatürk Üniversitesi kampüs alanında ve Ata Botanik Bahçe'deki ağaçlar ve bitkiler sonbahar renklerine büründü.

Üniversite öğrencileri ve aileleriyle bu bölgeleri ziyaret eden vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Güzel manzaraların oluştuğu Erzurum- Rize kara yolundaki ağaçlık alanlar da dronla görüntülendi.