Erzurum\'da sonbahar renkleri Atatürk Üniversitesi kampüsüne güzellik kattı

Erzurum'da sonbahar renkleri Atatürk Üniversitesi kampüsüne güzellik kattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'da sonbaharın gelişiyle sarı, kahverengi ve kızıl tonlara bürünen ağaçlar kente güzel görüntüler kattı. Atatürk Üniversitesi kampüsü ile Ata Botanik Bahçe'yi ziyaret edenler hatıra fotoğrafı çektirdi, Erzurum-Rize kara yolundaki ağaçlık alanlar dronla görüntülendi.
Erzurum'da sonbaharın gelişiyle ağaçların sarı, kahverengi ve kızıl tonları alması güzel görüntü oluşturdu.
Kış turizmiyle öne çıkan kentte, sonbahar renkleri yeşil alanlara farklı bir güzellik kattı.
Atatürk Üniversitesi kampüs alanında ve Ata Botanik Bahçe'deki ağaçlar ve bitkiler sonbahar renklerine büründü.
Üniversite öğrencileri ve aileleriyle bu bölgeleri ziyaret eden vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Güzel manzaraların oluştuğu Erzurum- Rize kara yolundaki ağaçlık alanlar da dronla görüntülendi.
Kaynak: AA
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