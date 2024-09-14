Erzurum'da Tabyalarda Temizlik - Son Dakika
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Erzurum'da Tabyalarda Temizlik

Erzurum\'da Tabyalarda Temizlik

Büyük Höyük Tabyası'nda 140 polisle mıntıka temizliği yapıldı; kültürel miras korunuyor.

14.09.2024 17:16
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Osmanlı-Rus Savaşı'nda (1877-1878) kentin savunmasında önemli rol oynayan tabyalardan biri olan ve Erzurum Valiliğince, İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluğuna verilen tarihi Büyük Höyük Tabyası'nda 140 polis mıntıka temizliği yaptı.

Vali Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla başlatılan çalışma kapsamında, "Kültürel ve Doğal Miras Değerlerinin Korunması" başlıklı 9 Temmuz'da yayımlanan emirle, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda kentin savunmasında önemli rol oynayan 23 tabyanın sorumluluğu, kurum, dernek ve sivil toplum kuruluşlarına verildi.

"Erzurum-Tarihin İzinde Ecdada Vefa Projesi" kapsamında başlatılan projede Büyük Höyük Tabyası İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluğuna bırakıldı.

Bunun üzerine çalışma başlatan müdürlük, 140 polisle tabyada büyük çaplı mıntıka temizliği yaptı.

Temizlik çalışmasına İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ve yardımcıları da katıldı.

Kaynak: AA

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