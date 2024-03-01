Erzurum'da tefecilik operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erzurum'da tefecilik operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Erzurum\'da tefecilik operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Erzurum'un Pasinler ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Operasyon, tefecilik ve yağma suçlarının önlenmesine yönelik olarak gerçekleştirildi. İHA ve SİHA'ların da destek verdiği operasyonda, 1 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlendi.

01.03.2024 22:01  Güncelleme: 22:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Pasinler ilçesinde eş zamanlı düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, tefecilik ve yağma suçlarının önlenmesine yönelik Pasinler'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Pasinler Adliyesine sevk edilen 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 1 zanlı ise cumhuriyet savcısının talimatı üzerine emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, tefecilik ve yağma suçlarının önlenmesine yönelik Pasinler'de ikamet eden 8 şüpheliye yönelik 5 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli yakalanmış, 1 şüphelinin ise cezaevinde olduğu tespit edilmişti.

Ekiplerce 27 Şubat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyona, İHA ve SİHA'lar da destek vermişti.

Kaynak: AA

Pasinler, Erzurum, SİHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da tefecilik operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:47 ABD Başkanı Biden: Gazze’ye havadan insani yardım atmaya başlayacağız ABD Başkanı Biden: Gazze'ye havadan insani yardım atmaya başlayacağız
21:26 Muş’ta at eyeri tartışması kanlı bitti Muş'ta at eyeri tartışması kanlı bitti
20:24 İsrail ordusunun acilen 7 bin ek askere ihtiyacı var İsrail ordusunun acilen 7 bin ek askere ihtiyacı var
19:29 THY, 6. kıtaya ilk uçuşunu gerçekleştirdi, başkonsolos uçağın arkasından su döktü THY, 6. kıtaya ilk uçuşunu gerçekleştirdi, başkonsolos uçağın arkasından su döktü
18:02 Rusya, Putin’in nükleer tehdidi sonrası kıtalar arası Yars füzesini test etti Rusya, Putin'in nükleer tehdidi sonrası kıtalar arası Yars füzesini test etti
21:05 Dışişleri Bakanlığı: İsrail Hükümeti’nin tüm üyeleri Gazze’de işlemekte oldukları suçlardan ötürü hesap verecek Dışişleri Bakanlığı: İsrail Hükümeti'nin tüm üyeleri Gazze'de işlemekte oldukları suçlardan ötürü hesap verecek
19:45 Elon Musk, ChatGPT’nin geliştiricisi yapay zeka şirketi OpenAI’a dava açtı Elon Musk, ChatGPT'nin geliştiricisi yapay zeka şirketi OpenAI'a dava açtı
18:44 Osmaniye’de aile kavgasında 3 kişi öldüren şahıs tutuklandı Osmaniye'de aile kavgasında 3 kişi öldüren şahıs tutuklandı
18:15 Denizli’deki hastane saldırısında yaşanan panik anları kamerada Denizli'deki hastane saldırısında yaşanan panik anları kamerada
17:57 Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçim çalışmaları için sokağa inince ortalık karıştı Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçim çalışmaları için sokağa inince ortalık karıştı
17:50 Hem suçlu hem güçlü İl başkanı, kameralar önünde yardımcısını azarladı Hem suçlu hem güçlü! İl başkanı, kameralar önünde yardımcısını azarladı
17:41 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi davasında, sanıklar 6 Mayıs’ta hakim karşısına çıkacak 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi davasında, sanıklar 6 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak
16:07 Erdoğan: Artık sözler eyleme dökülmeli, Gazze’de garantörlüğe hazırız Erdoğan: Artık sözler eyleme dökülmeli, Gazze'de garantörlüğe hazırız
15:46 Çinkonun vücut geliştirdiğini düşünen halterci, 39 madeni para ve 37 mıknatısı yuttu Çinkonun vücut geliştirdiğini düşünen halterci, 39 madeni para ve 37 mıknatısı yuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 23:08:24. #1.11#
SON DAKİKA: Erzurum'da tefecilik operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement